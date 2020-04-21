Лікарі зі США попереджають, що COVID-19 вражає нирки

Лікарні Нью-Йорка заповнені хворими на COVID-19, й у багатьох з них виявляють ознаки серйозного ураження нирок. При цьому лікарі зазначають, що у частини пацієнтів ніколи раніше не було проблем з цими органами.

Відтак, у лікарнях виникло навантаження й на діалізні апарати та інше обладнання, яке використовується для лікування уражень нирок, повідомляє Healthline.

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Начальник відділу нефрології Медичного центру Монтефіоре Майкл Дж. Росс повідомив, що 20–30% пацієнтів з коронавірусом, які перебувають на стаціонарі, потребують певної форми діалізу, аби мати змогу залишатися в живих.

Це надзвичайно серйозна проблема. Це ставить під небезпеку життя багатьох людей по всьому регіону Нью-Йорка. На жаль, поширеним ускладненням, особливо для госпіталізованих хворих на COVID, є гостра травма нирок. Я б сказав, що близько у 50% пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії розвивається гостра травма нирок,

– сказав Майкл Дж. Росс.

Лікар-нефролог та лікар первинної медичної допомоги в Нью-Йорку Шивам Джоші зазначив, що останні звіти з Китаю демонструють, те що гостру травму нирок отримує значно більша кількість пацієнтів, ніж повідомлялось раніше.

Спочатку повідомлялося, що лише 0,5% постраждалих у Китаї мали гострі травми нирок, але зараз це число становить 3–9% випадків або вище,

– сказав Джоші.

За його словами, проблему ускладнює і брак ресурсів для надання необхідної медичної допомоги. Ситуація на стільки складна, що лікарні Нью-Йорка просять допомоги у постачанні необхідних засобів та закликають лікарів по всій країні підготуватися.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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