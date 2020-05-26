Майже третина опитаних американців вірять у чипування за допомогою вакцини проти COVID-19

Результати опитування свідчать про те, що люди менше прагнуть шукати наукові відповіді про питання стосовно вакцинації й схильні приймати точку зору відповідно до політичних вподобань.

28% опитаних американців вірять у конспірологічну теорію про вакцинацію та чипування. Вони вважають, що засновник корпорації Microsoft Білл Гейтс хоче контролювати переміщення та дії громадян, повідомляє Yahoo News та YouGov.

До теми Чому чіп у вакцині проти коронавірусу неможливий: спростовуємо черговий фейк

Дослідники зауважили, що віра в подібні теорії корелюється залежно від політичних поглядів людей. У конспірологічну теорію про чипування за допомогою вакцинації вірять 44% республіканців і лише 19% демократів. Це досить небезпечне явище для суспільства, оскільки замість того, аби розбиратися в питанні з наукової точки зору, люди приймають версію тієї людини, чию політику підтримують.

Також результати опитування продемонстрували, що "вибір власної реальності" спотворює сприйняття будь-якої інформації про COVID-19.

Натомість 56% опитаних "дуже стурбовані" і й 30% "дещо стурбовані" поширенням викривленої або фейкової інформації про коронавірус. Втім, і тут є розподіл за політичними поглядами. На думку демократів, викривлену чи фейкову інформацію про вірус найчастіше поширює Адміністрація президента США. Натомість республіканці переважно звинувачують ЗМІ.

Загалом, викривлене уявлення про пандемію та вакцинацію призвело до того, що багато американців прагнуть відмовитися від щеплення. Лише 50% опитаних впевнені у вакцинації й хочуть зробити щеплення проти коронавірусу. У порівнянні з попереднім опитуванням, проведеним на початку травня, цей показник знизився на 5%. Натомість число людей, які не хочуть робити щеплення, за цей період збільшилося з 19 до 23%.