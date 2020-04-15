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На Прикарпатті COVID-19 виявили у 14 працівників пологового будинку

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Коронавірус в Калуші / Ілюстративне фото

В Івано-франківській області серед медичного персоналу зафіксували 14 нових випадків зараження коронавірусом. COVID-19 виявили у працівників Калуського пологового будинку.

Про нові випадки зараження під час брифінгу розповіли в Івано-Франківській ОДА.

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Ірина Кобельська розповіла, що серед 14 медичних працівників – 3 акушерів-гінекологів, анестезіолог та 10 медсестер.

Вона додала, що серед вагітних COVID-19 не виявили. Натомість жінки, яких виписують з лікарні, мають негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус. 

В обласному пологовому йде відмежування хворих та здорових – жінок перевіряють на коронавірус. Вагітних будуть доставляти до нього каретами швидкої медичної допомоги,
– розповіла Кобельська.

Зазначимо, що 14 квітня повідомляли про те, що в Івано-Франківській області хворобу виявили у 430 медпрацівників. Відомо, що станом на 15 квітня в Україні на коронавірус захворіли 684 медики. 

симптоми коронавірусу
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

симптоми коронавірусу
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Лікарня Новини Івано-Франківська Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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