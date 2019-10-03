Як підвищити низький артеріальний тиск
Артеріальний тиск (АТ) нижче 110 мм. рт. ст. – низький. А людина – гіпотонік. Низький АТ може бути нормою або симптомом захворювань.
Варто пам'ятати, що рівень АТ нижчий ніж 85 мм.рт.ст. – небезпечний для здоров'я.
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Симптоми низького тиску
- Головний біль,
- Запаморочення;
- Слабкість;
- Підвищена стомлюваність;
- Емоційна нестабільність;
- Порушення сну;
- Серцебиття;
- Потемніння в очах;
- Зниження розумової та фізичної працездатності;
Як виявити причину низького тиску?
Аналізи крові (пошук анемії і діабету), ЕКГ (аритмії), ЕХО-КГ (серцева недостатність, клапанні патології), кортизол крові (наднирники).
Проба Вальсальви. Тест перевіряє функцію вегетативної нервової системи, аналізуючи пульс і АТ. Після декількох циклів глибокого дихання: ви робите глибокий вдих, а потім видихаєте повітря через губи, начебто намагаєтеся надувати повітряну кулю.
іпотиреоз;
недостатність надниркових залоз;
вади серця;
вагітність;
прийом препаратів для зниження артеріального тиску, діуретиків, антидепресантів, міорелаксантів
зневоднення;
діарея;
тепловий або сонячний удар.
Тест нахилу столу. Якщо у вас низький артеріальний тиск в положенні стоячи або через порушення подачі сигналів мозку (нейронно-опосередкована гіпотензія), тест може це виявити. Під час тесту ви лежите на похилому столі, це імітує рух з горизонтального положення в положення стоячи. В цей час вимірюється перепад АТ.
Низький тиск може бути симптомом серйозних захворювань
АТ без скарг – ймовірно варіант норми. В інших випадках, лікування залежить від першопричини. Наприклад, коли низький артеріальний тиск викликано ліками, змінюється схема прийому.
Як підвищити артеріальний тиск?
Залежно від віку, рівня здоров'я і типу низького АТ, можна дотримуватися цих порад:
1. Використовуйте більше солі. Експерти рекомендують обмежити кількість солі у вашому раціоні для здорових людей. Але натрій може підвищити артеріальний тиск, іноді для гіпотоніка – це добре. Але потрібна консультація лікаря.
2. Пийте більше води. Рідини збільшують об'єм крові.
3. Носіть компресійні панчохи. Внаслідок перерозподілу рідини, підвищує артеріальний тиск.
4. Лікарські препарати: Флудрокортизон, Мідодрін і ін. (тільки за призначенням лікаря).
5. Виключити алкоголь.
6. Раціональне харчування (часте, низьковуглеводне).
7. Сон під кутом 45 градусів (ноги вище голови).
8. Не вставайте різко, не сидіть з хрещеними ногами. Посидьте кілька хвилин глибоко дихаючи, потім вставайте.
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