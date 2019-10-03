Як підвищити низький артеріальний тиск

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Низький тиск: симптоми та що робити
Низький тиск: симптоми та що робити / unsplash.com

Артеріальний тиск (АТ) нижче 110 мм. рт. ст. – низький. А людина – гіпотонік. Низький АТ може бути нормою або симптомом захворювань.

Варто пам'ятати, що рівень АТ нижчий ніж 85 мм.рт.ст. – небезпечний для здоров'я.

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Симптоми низького тиску 

  1. Головний біль,
  2. Запаморочення;
  3. Слабкість;
  4. Підвищена стомлюваність;
  5. Емоційна нестабільність;
  6. Порушення сну;
  7. Серцебиття;
  8. Потемніння в очах;
  9. Зниження розумової та фізичної працездатності;

Як виявити причину низького тиску?

Аналізи крові (пошук анемії і діабету), ЕКГ (аритмії), ЕХО-КГ (серцева недостатність, клапанні патології), кортизол крові (наднирники).

Проба Вальсальви. Тест перевіряє функцію вегетативної нервової системи, аналізуючи пульс і АТ. Після декількох циклів глибокого дихання: ви робите глибокий вдих, а потім видихаєте повітря через губи, начебто намагаєтеся надувати повітряну кулю.

 
Низький тиск – причини виникнення
анемія;
іпотиреоз;
недостатність надниркових залоз;
вади серця;
вагітність;
прийом препаратів для зниження артеріального тиску, діуретиків, антидепресантів, міорелаксантів
зневоднення;
діарея;
тепловий або сонячний удар.

Тест нахилу столу. Якщо у вас низький артеріальний тиск в положенні стоячи або через порушення подачі сигналів мозку (нейронно-опосередкована гіпотензія), тест може це виявити. Під час тесту ви лежите на похилому столі, це імітує рух з горизонтального положення в положення стоячи. В цей час вимірюється перепад АТ. 

Низький тиск може бути симптомом серйозних захворювань
Низький тиск може бути симптомом серйозних захворювань

АТ без скарг – ймовірно варіант норми. В інших випадках, лікування залежить від першопричини. Наприклад, коли низький артеріальний тиск викликано ліками, змінюється схема прийому.

Як підвищити артеріальний тиск?

Залежно від віку, рівня здоров'я і типу низького АТ, можна дотримуватися цих порад:

1. Використовуйте більше солі. Експерти рекомендують обмежити кількість солі у вашому раціоні для здорових людей. Але натрій може підвищити артеріальний тиск, іноді для гіпотоніка – це добре. Але потрібна консультація лікаря.

2. Пийте більше води. Рідини збільшують об'єм крові.

3. Носіть компресійні панчохи. Внаслідок перерозподілу рідини, підвищує артеріальний тиск.

4. Лікарські препарати: Флудрокортизон, Мідодрін і ін. (тільки за призначенням лікаря).

5. Виключити алкоголь.

6. Раціональне харчування (часте, низьковуглеводне).

7. Сон під кутом 45 градусів (ноги вище голови).

8. Не вставайте різко, не сидіть з хрещеними ногами. Посидьте кілька хвилин глибоко дихаючи, потім вставайте.

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Автор: Олександр Бевза
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Здорове життя Серцево-судинні захворювання
Джерело: Здоров'я 24
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