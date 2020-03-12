Під Бердянськом стоїть судно, у пасажирів якого підозрюють наявність коронавірусу
У Бердянському порті зупинилось судно, у пасажирів якого підозрюють наявність Covid-19. Людей ізолювали у каютах.
За пасажирами спостерігають українські медики. Про це під час брифінгу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє 24 канал.
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За словами Криклія, судно, на якому запідозрили спалах коронавірусної інфекції, завітало до Бердянського порту під прапором Коморських островів. пасажирів вирішили не забирати в інфекційні відділення, а спостерігати за їх станом безпосередньо на судні.
Людей ізолювали у каюти. Там здійснюється спостереження. Тобто ми їх не забирали ні на які обсервації або в інфекційні відділення. Вони там залишаються, але під спостереженням наших медиків,
– заявив Криклій.
Поки що невідомо, чи є на борту судна українці.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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