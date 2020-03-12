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Під Бердянськом стоїть судно, у пасажирів якого підозрюють наявність коронавірусу

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Підозра на коронавірус на судні під Бердянськом / pro.berdiansk.biz

У Бердянському порті зупинилось судно, у пасажирів якого підозрюють наявність Covid-19. Людей ізолювали у каютах.

За пасажирами спостерігають українські медики. Про це під час брифінгу розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій, повідомляє 24 канал.

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За словами Криклія, судно, на якому запідозрили спалах коронавірусної інфекції, завітало до Бердянського порту під прапором Коморських островів. пасажирів вирішили не забирати в інфекційні відділення, а спостерігати за їх станом безпосередньо на судні.

Людей ізолювали у каюти. Там здійснюється спостереження. Тобто ми їх не забирали ні на які обсервації або в інфекційні відділення. Вони там залишаються, але під спостереженням наших медиків,
– заявив Криклій.

Поки що невідомо, чи є на борту судна українці.

Коронавірус у цифрах
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Бердянськ
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