Почуйте нас, ми ще живі, – мешканці Монастириського району звернулися до Зеленського
Мешканці Монастириського району Тернопільської області, де найбільше хворих на COVID-19 людей в регіоні, записали відеозвернення до Президента України Володимира Зеленського. Просять допомоги та кажуть, що не можуть боротися з коронавірусом голими руками.
Загалом в Тернопільській області підтверджено 98 випадків COVID-19 станом на кінець доби 1 квітня, причому у Монастириському районі – 78, з яких 32 – це медики. Мешканці району записали відеозвернення до Зеленського з проханням допомогти.
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"Ми не можемо справитися з коронавірусною інфекцією голими руками. Нам потрібні захисні маски та костюми, тести, ліки, окуляри", – говорить на відео один із місцевих медиків.
Мешканці району кажуть, що голова Тернопільської ОДА Володимир Труш помиляється, коли стверджує, що регіон готовий протистояти коронавірусу. І що він ніколи не був у лікарні в Монастириську, хоча говорить, що вона є найкращою в області.
Почуйте нас! Зверніть на нас увагу. Ми ще живі! Ми хочемо жити!
– так кажуть у відео мешканці Монастириська.
У дописі під відео, позначеному як "відкритий лист", мовиться, що місцеві медичні працівники залишилися наодинці з проблемою та самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади.
"Містечко може перетворитися на "український Ухань" – застерігають автори листа.
Відеозвернення та відкритий лист опублікувала місцева активістка Світлана Безділь.
За даними МОЗ, станом на вечір 1 квітня в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки інфікування коронавірусом. 20 людей померли, 13 – одужали.
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