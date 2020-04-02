24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
more

Почуйте нас, ми ще живі, – мешканці Монастириського району звернулися до Зеленського

- Читать новость на русском
Чи готова Тернопільщина до епідемії / Ілюстративне фото (pixabay)

Мешканці Монастириського району Тернопільської області, де найбільше хворих на COVID-19 людей в регіоні, записали відеозвернення до Президента України Володимира Зеленського. Просять допомоги та кажуть, що не можуть боротися з коронавірусом голими руками.

Загалом в Тернопільській області підтверджено 98 випадків COVID-19 станом на кінець доби 1 квітня, причому у Монастириському районі – 78, з яких 32 – це медики. Мешканці району записали відеозвернення до Зеленського з проханням допомогти.

До теми Хворий на COVID-19 мер Монастириська прокоментував ситуацію у місті

"Ми не можемо справитися з коронавірусною інфекцією голими руками. Нам потрібні захисні маски та костюми, тести, ліки, окуляри", – говорить на відео один із місцевих медиків. 

Мешканці району кажуть, що голова Тернопільської ОДА Володимир Труш помиляється, коли стверджує, що регіон готовий протистояти коронавірусу. І що він ніколи не був у лікарні в Монастириську, хоча говорить, що вона є найкращою в області.

Почуйте нас! Зверніть на нас увагу. Ми ще живі! Ми хочемо жити! 
– так кажуть у відео мешканці Монастириська.

У дописі під відео, позначеному як "відкритий лист", мовиться, що місцеві медичні працівники залишилися наодинці з проблемою та самі намагаються закупити апаратуру і все необхідне за кошти громади.

"Містечко може перетворитися на "український Ухань" – застерігають автори листа.

Відеозвернення та відкритий лист опублікувала місцева активістка Світлана Безділь.

За даними МОЗ, станом на вечір 1 квітня в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки інфікування коронавірусом. 20 людей померли, 13 – одужали.

Коронавірус
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Новини Здоров'я Новини України Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Тернопіль Здоров'я Медицина
Коментарі

Читайте також

1 квітня , 21:11 На Рівненщині виявили нові 4 випадки зараження коронавірусом
Лікування 7408
1 квітня , 20:30 У пологовому в Івано-Франківську померла друга жінка: подробиці
Здорове життя 2057
1 квітня , 22:45 Від коронавірусу в Україні померли вже 20 людей: деталі
Лікування 19553
1 квітня , 19:03 Як зробити сирники: прості рецепти приготування
Food and Drinks 80613
1 квітня , 19:28 Ситуація на судні El Venizelos критична: що відбувається на лайнері – відео
Лікування 2715
1 квітня , 20:03 Коронавірус в Україні: чат-боти для діагностики та ґаджети для захисту
Інтернет 22507
1 квітня , 18:59 Зеленський звернувся до українців через коронавірус: головне
Новини України 11950
1 квітня , 20:11 Коронавірус в Італії 1 квітня 2020 року
Лікування 13520
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
1 квітня 06:20 Як перебігає коронавірус у людини та як змінюються симптоми впродовж хвороби: інфографіка
Анастасія Кушпіт
31 березня 16:56 Топ 5 міфів про віддалену роботу: як не втратити ефективність
Олександр Бевза
31 березня 16:13 Все про коронавірус: 12 корисних статей
Анастасія Лукашевська
30 березня 13:49 Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу
Анастасія Лукашевська
29 березня 21:30 Як витримати карантин на самоті: практичні поради психолога
Євгенія Мазур

Новини
Більше новин
Залиште відгук