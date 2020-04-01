Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків
В Україні посилюють режим карантину – в громадські місця лише в масках і по двоє, дітям без дорослих заборонено виходити. Найбіднішим в Україні виплачуватимуть допомогу. У світі зафіксовано понад 900 000 інфікованих коронавірусом, 200 000 з яких – у США. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 квітня.
Новини про коронавірус в Україні 1 квітня
Статистика захворюваності на коронавірус в Україні
- В Україні лабороторно підтверджено 669 випадків COVID-19. 17 людей померли, 10 одужали. Жодного підтвердженого випадку немає поки що лише в Миколаївській області. Ще 32 українці лікуються від коронавірусу за кордоном, 8 українців одужали, 4 українки померли від коронавірусу в Італії.
Актуально Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
- Вінницька область – 49;
- Волинська область – 7;
- Дніпропетровська область – 9 (1 одужав);
- Донецька область – 6;
- Житомирська область – 5 (1 летальний);
- Закарпатська область – 1;
- Запорізька область – 13 випадків (1 одужав);
- Івано-Франківська область – 64 (3 летальних);
- Київ – 134 випадки;
- Київська область — 57 (3 летальних, 1 одужав);
- Кіровоградська область – 6;
- Львівська область – 6;
- Луганська область – 3;
- Одеська область – 12;
- Полтавська область – 2;
- Рівненська область – 15 (3 летальних);
- Сумська область – 19 (2 летальних);
- Тернопільська область – 98 (1 летальний);
- Харківська область – 1;
- Херсонська область – 1;
- Хмельницька область – 3;
- Черкаська область – 52;
- Чернівецька область – 104 (4 летальних, 7 одужали);
- Чернігівська область – 2.
Ситуація у світі Коронавірус COVID-19: статистика захворюваності і смертності по країнах
Протягом дня місцеві штаби та представники влади повідомляли про ситуацію в регіонах:
- У Чернівецькій області померли 4 людини з підтвердженим діагнозом коронавірус.
- Кількість інфікованих медиків на Тернопільщині зросла до 32. Загалом в області коронавірус діагностовано в 98 людей.
- У породіллі, яка померла в пологовому в Івано-Франківську 30 березня, підтвердили коронавірус.
- На Волині підтвердили 4 нових випадки коронавірусу у медичних працівників.
- На Хмельниччині зафіксували 3 нові випадки COVID-19, відтак в області вже 6 підтверджених випадків.
- Немовля, вагітна мати якого заразилася коронавірусом в Ірпені, народилося здоровим.
До теми Якщо карантин послаблять – в Україні помре 1,5 мільйона людей, – інфекціоніст
Головні новини про коронавірус в Україні
- За оптимістичним сценарієм Арсена Авакова, карантин в Україні триватиме щонайменше до 15 травня. Його заступник Антон Геращенко заявив, що пік епідемії в Україні очікують 15 – 25 квітня.
- По всій Україні посилюють карантин. Обмежать відвідування парків і зон відпочинку. Заборонять переміщення групою понад 2 особи, введуть "масковий режим". Заборонять перебування в громадських місцях дітей до 16 років без супроводу дорослих. А для осіб, страших 60 років, введуть режим обов'язкової домашньої самоізоляції і соціального дистанціювання. Додаткові обмеження можуть ввести з 6 по 24 квітня.
- МВС більше не дасть дозволу на жоден чартерний рейс після скандалу з українцями, які прилетіли з Балі і Катару і не хотіли йти на обсервацію. Тим більше, що кожен третій евакуйований з Балі полетів туди відпочивати вже після оголошення карантину. За даними МВС, з обсервації в "Козацькому" втекли понад 60 людей, зараз нацгвардійці щільно оточили готелі, де перебувають евакуйовані.
- Влада виплачуватиме найбіднішим верствам населення грошову допомогу, наразі складають списки. Також уряд розробляє програму додаткових робочих місць для тих, хто втратив роботу чи приїхав з-за кордону. Ціни на соціально важливі товари не підвищуватимуть.
- Хворих на коронавірус в Україні повинні лікувати безкоштовно. МОЗ наразі не збирається проводити масове тестування населення.
- Зараз у кожному пологовому будинку в Україні передбачені ізолятори, які прийматимуть хворих на коронавірус породіль. Однак МОЗ рекомендує у кожній області виділити окремий пологовий для таких випадків.
- В Україні зафіксовано 17 летальних випадків серед хворих на COVID-19. Однак не у всіх випадках коронавірус був причиною смерті, у цих людей були супутні захворювання, найчастіше – цукровий діабет. МОЗ незабаром оприлюднить детальну інформацію.
- У Чернівецькій області ввели особливий режим в'їзду виїзду. Подробиць поки немає. Обмежити в'їзд і виїзд планують і в Борисполі Київської області.
- У Дніпрі посилюють карантин вже з 3 квітня. У місті буде закрито всі парки та громадські місця. Крім того, заборонять робити ремонти в багатоквартирних будинках під час карантину.
- Штрафи в дії. У Сумах на 17 000 гривень оштрафували чоловіка, який зайшов до магазину без маски. На Полтавщині склали вже 3 адмінпротоколи на чоловіка, який систематично порушує самоізоляцію після приїзду з Польщі.
- Укрзалізниця безкоштовно возитиме на роботу лікарів та поліцейських.
- Пробне ЗНО зможуть безкоштовно пройти онлайн у квітні усі старшокласники у зв'язку з карантином. Раніше ця послуга була платною і лише для абітурієнтів.
- Wizz Air не відновить роботу в Україні щонайменше до 1 травня.
- Окупанти вводять карантин в Криму з 2 квітня. На анексованому півострові підтвердили 19 випадків COVID-19.
Важливо Піку епідемії під час карантину бути не може, – вірусолог
Звернення Зеленського до українців через коронавірус 1 квітня: дивіться відео
Новини про коронавірус у світі за 1 квітня
Головне про коронавірус у світі
- У світі підтверджено 903 799 випадків COVID-19. 45 334 людини померли від коронавірусу, 190 675 людей одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (200 269), Італія (110 574), Іспанія (102 136), Китай (81 554), Німеччина (75 754).
- Білий дім попередив американців, що наступні два тижні будуть дуже болючими. Від коронавірусу можуть померти від 100 000 до 240 000 жителів країни. Найбільше інфікованих у штаті Нью-Йорк. Попри невтішні цифри у США досі не введено штрафів за порушення карантину. В країні закриті бари та розважальні заклади, однак весь громадський транспорт курсує.
- Ситуація в Італії досягла піку, проте існує ризик другої хвилі спалаху коронавірусу – вже на півдні країни. Втім, жителі однієї італійської провінції – Феррара – зовсім не хворіють на COVID-19. Науковці намагаються зрозуміти, як у них виробився імунітет.
- Іспанія 5 день поспіль б'є рекорди смертності – щодня помирає понад 800 людей.
- У китайському Ухані закрили лікарню для людей з важкими формами коронавірусу. Пацієнтів звідти виписали або перевели в інші медзаклади. Ще місяць тому Ухань був епіцентром захворювання у світі.
- У Німеччині майже 4 000 нових випадків за день. Науковці країни пропонують видавати дозволи на роботу, так звані "імунні паспорти" для співробітників, які перехворіли на COVID-19.
- У Великій Британії за добу від коронавірусу померли понад пів тисячі людей. Загалом в країні майже 30 000 інфікованих.
- Коронавірус в Путіна не підтвердили, але він заборонив вітатися з ним за руку і самоізолювався в редиденції під Москвою. Загалом в Росії підтверджено 2 777 випадків COVID-19 і 24 смерті. Втім, Росія не збирається відмовлятися від параду на 9 травня, на репетицію "пабєдобєсія" зігнали тисячі військових.
- Понад 100 американських військових захворіли на борту авіаносця. Ситуація критична, бо там немає умов для дотримання дистанції в 1 метр.
- Коронавірус виявили на грецькому круїзному лайнері El Venizelos. На борту перебувають громадяни 13 країн, серед яких щонайменше 30 українців. Лише екіпаж налічує близько 400 осіб. Бортовий лікар каже, що заразитися могли вже 70% команди судна. Хворі з температурою лежать просто на підлозі.
- В Австрії рівень безробіття сягнув 12,2%. Такий високий показник не спостерігався в країні з 1946 року.
- У КНДР звітують, що в країні немає жодного хворого. Проте експерти переконані: влада Північної Кореї грубо бреше, і це може стати катастрофою для медицини країни.
- В ООН назвали коронавірус COVID-19 найбільшою світовою кризою після Другої світової війни. Вірус загрожує кожній країні. Серед працівників ООН підтверджено 70 випадків захворювання по всьому світу, ще 9 випадків – у представників ООН в головному офісі в Женеві.
- Через карантин Євробачення-2020 пройде в онлайн-режимі. Це буде не змагання, а просто шоу – виступи цьогорічних конкурсантів та переможців минулих років.
- Ілон Маск готовий безкоштовно розсилати апарати штучної вентиляції легенів в різні регіони світу. Уляна Супрун вже попросила допомоги для України.
- Сервіс бронювання житла Airbnb виплатить компенсації орендодавцям, які залишися без гостей у період карантину. Для цього компанія виділила 250 мільйонів доларів.
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