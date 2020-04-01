Новини про коронавірус 1 квітня: масковий режим в Україні, у світі понад 900 000 випадків

В Україні посилюють режим карантину – в громадські місця лише в масках і по двоє, дітям без дорослих заборонено виходити. Найбіднішим в Україні виплачуватимуть допомогу. У світі зафіксовано понад 900 000 інфікованих коронавірусом, 200 000 з яких – у США. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 1 квітня.