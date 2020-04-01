Новости про коронавирус 1 апреля: масочный режим в Украине, в мире более 900 000 случаев
В Украине усиливают режим карантина – в общественные места только в масках и по двое, детям без взрослых запрещено выходить. Бедным в Украине будут выплачивать помощь. В мире зафиксировано более 900 тысяч инфицированных коронавирусом, 200 000 из которых – в США. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 марта.
Новости про коронавирус в Украине 1 апреля
Статистика заболеваемости коронавирусом в Украине
- В Украине лабораторно подтверждено 669 случаев COVID-19. 17 человек погибли, 10 выздоровели. Ни одного подтвержденного случая нет пока только в Николаевской области. Еще 32 украинца лечатся от коронавируса за рубежом, 8 украинцев выздоровели, 4 украинки умерли от коронавируса в Италии.
Актуально Распространение коронавируса в мире: карта онлайн
- Винницкая область – 49;
- Волынская область – 7;
- Днепропетровская область – 9 (1 выздоровел);
- Донецкая область – 6;
- Житомирская область – 5 (1 летальный);
- Закарпатская область – 1;
- Запорожская область – 13 случаев (1 выздоровел);
- Ивано-Франковская область – 64 (3 летальных);
- Киев – 134 случая;
- Киевская область – 57 (3 летальных, 1 выздоровел);
- Кировоградская область – 6;
- Львовская область – 6;
- Луганская область – 3;
- Одесская область – 12;
- Полтавская область – 2;
- Ровенская область – 15 (3 летальных);
- Сумская область – 19 (2 летальных);
- Тернопольская область – 98 (1 летальный);
- Харьковская область – 1;
- Херсонская область – 1;
- Хмельницкая область – 3;
- Черкасская область – 52;
- Черновицкая область – 104 (4 летальных, 7 выздоровели);
- Черниговская область – 2.
Ситуация в мире Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
В течение дня местные штабы и представители власти сообщали о ситуации в регионах:
- В Черновицкой области умерли 4 человека с подтвержденным диагнозом коронавирус.
- Количество инфицированных медиков на Тернопольщине выросло до 32. Всего в области коронавирус диагностирован у 98 человек.
- У роженицы, которая умерла в родильном доме в Ивано-Франковске 30 марта, подтвердили коронавирус.
- На Волыни подтвердили 4 новых случая коронавируса у медицинских работников.
- В Хмельницкой области зафиксировали 3 новых случая COVID-19, в области уже 6 подтвержденных случаев.
- Младенец, беременная мать которого заразилась коронавирусом в Ирпене, родился здоровым.
До теми Якщо карантин послаблять – в Україні помре 1,5 мільйона людей, – інфекціоніст
Главные новости о коронавирус в Украине
- По оптимистическому сценарию Арсена Авакова, карантин в Украине продлится как минимум до 15 мая. Его заместитель Антон Геращенко заявил, что пик эпидемии в Украине ожидают 15 – 25 апреля.
- По всей Украине усиливают карантин. Ограничат посещение парков и зон отдыха. Запретят перемещения группой более 2 человек, введут "масочный режим". Запретят пребывание в общественных местах детей до 16 лет без сопровождения взрослых. А для лиц, страших 60 лет, введут режим обязательной домашней самоизоляции и социального дистанцирования. Дополнительные ограничения могут ввести с 6 по 24 апреля.
- МВД больше не даст разрешения ни на один чартерный рейс после скандала с украинцами, которые прилетели с Бали и Катара и не хотели идти на обсервацию. Тем более, что каждый третий эвакуированный с Бали полетел туда отдыхать уже после объявления карантина. По данным МВД, из обсервации в "Казацкой" сбежали более 60 человек, сейчас нацгвардейцы плотно окружили отель, где находятся эвакуированные.
- Власть будет выплачивать бедным слоям населения денежную помощь, пока составляют списки. Также правительство разрабатывает программу дополнительных рабочих мест для тех, кто потерял работу или приехал из-за границы. Цены на социально значимые товары не будут повышать.
- Больных коронавирусом в Украине должны лечить бесплатно. МОЗ пока не собирается проводить массовое тестирование населения.
- Сейчас в каждом роддоме в Украине предусмотрены изоляторы, которые будут принимать больных коронавирусом рожениц. Однако Минздрав рекомендует в каждой области выделить отдельный родильный дом для таких случаев.
- В Украине зафиксировано 17 летальных случаев среди больных COVID-19. Однако не во всех случаях коронавирус был причиной смерти, у этих людей были сопутствующие заболевания, чаще всего – сахарный диабет. Минздрав вскоре обнародует подробную информацию.
- В Черновицкой области ввели особый режим въезда выезда. Подробностей пока нет. Ограничить въезд и выезд планируют и в Борисполе Киевской области.
- В Днепре усиливают карантин уже с 3 апреля. В городе будут закрыты все парки и общественные места. Кроме того, запретят делать ремонты в многоквартирных домах во время карантина.
- Штрафы в действии. В Сумах на 17 тысяч гривен оштрафовали мужчину, который зашел в магазин без маски. На Полтавщине составили уже 3 админпротокола на мужчину, который систематически нарушает самоизоляцию после приезда из Польши.
- Укрзализныця бесплатно будет возить на работу врачей и полицейских.
- Пробное ЗНО смогут бесплатно пройти онлайн в апреле все старшеклассники в связи с карантином. Ранее эта услуга была платной и только для абитуриентов.
- Wizz Air не восстановит работу в Украине как минимум до 1 мая.
- Оккупанты вводят карантин в Крыму со 2 апреля. На аннексированном полуострове подтвердили 19 случаев COVID-19.
Важно Пика эпидемии во время карантина быть не может, – вирусолог
Обращение Зеленского к украинцам из-за коронавируса 1 апреля: смотрите видео
Новости про коронавирус в мире за 1 апреля
Главное про коронавирус в мире
- В мире подтверждено 903 799 случаев COVID-19. 45 334 человека умерли от коронавируса, 190 675 человек выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (200 269), Италия (110 574), Испания (102 136), Китай (81 554), Германия (75 754).
- Белый дом предупредил американцев, что следующие две недели будут очень болезненными. От коронавируса могут умереть от 100 тысяч до 240 тысяч жителей страны. Больше всего инфицированных в штате Нью-Йорк. Несмотря на неутешительные цифры в США до сих пор не ввели штрафов за нарушение карантина. В стране закрыты бары и развлекательные заведения, однако весь общественный транспорт курсирует.
- Ситуация в Италии достигла пика, однако существует риск второй волны вспышки коронавируса – уже на юге страны. Впрочем, жители одной итальянской провинции – Феррара – совсем не болеют COVID-19. Ученые пытаются понять, как у них выработался иммунитет.
- Испания 5 день подряд бьет рекорды смертности – ежедневно умирает более 800 человек.
- В китайском Ухане закрыли больницу для людей с тяжелыми формами коронавируса. Пациентов оттуда выписали или перевели в другие медучреждения. Еще месяц назад Ухань был эпицентром заболевания в мире.
- В Германии почти 4 тысячи новых случаев в день. Ученые страны предлагают выдавать разрешения на работу, так называемые "иммунные паспорта", для сотрудников, которые переболели COVID-19.
- В Великобритании за сутки от коронавируса умерли более полутысячи человек. В целом по стране почти 30 тысяч инфицированных.
- Коронавирус у Путина не подтвердили, но он запретил здороваться с ним за руку и самоизолировался в резиденции под Москвой. Всего в России подтверждено 2 777 случаев COVID-19 и 24 смерти. Впрочем, Россия не собирается отказываться от парада на 9 мая, на репетицию "пабедобесия" согнали тысячи военных.
- Более 100 американских военных заболели на борту авианосца. Ситуация критическая, потому что там нет условий для соблюдения дистанции в 1 метр.
- Коронавирус обнаружили на греческом круизном лайнере El Venizelos. На борту находятся граждане 13 стран, среди которых не менее 30 украинцев. Только экипаж насчитывает около 400 человек. Бортовой врач говорит, что заразиться могли уже 70% команды судна. Больные с температурой лежат прямо на полу.
- В Австрии уровень безработицы достиг 12,2%. Такой высокий показатель не наблюдался в стране с 1946 года.
- В КНДР отчитываются, что в стране нет ни одного больного. Однако эксперты уверены: власти Северной Кореи грубо лгут, и это может стать катастрофой для медицины страны.
- В ООН назвали коронавирус COVID-19 самым большим мировым кризисом после Второй мировой войны. Вирус угрожает каждой стране. Среди работников ООН подтверждено 70 случаев заболевания по всему миру, еще 9 случаев – у представителей ООН в главном офисе в Женеве.
- Из-за карантина Евровидение-2020 пройдет в онлайн-режиме. Это будет не соревнование, а просто шоу – выступления нынешних конкурсантов и победителей прошлых лет.
- Илон Маск готов бесплатно рассылать аппараты искусственной вентиляции легких в различные регионы мира. Ульяна Супрун уже попросила помощи для Украины.
- Сервис бронирования жилья Airbnb выплатит компенсации арендодателям, которые остались без гостей в период карантина. Для этого компания выделила 250 миллионов долларов.
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