Новости про коронавирус 1 апреля: масочный режим в Украине, в мире более 900 000 случаев

В Украине усиливают режим карантина – в общественные места только в масках и по двое, детям без взрослых запрещено выходить. Бедным в Украине будут выплачивать помощь. В мире зафиксировано более 900 тысяч инфицированных коронавирусом, 200 000 из которых – в США. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 31 марта.