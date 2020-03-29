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Больных с легкой формой коронавируса госпитализировать не будут, – Ляшко

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Ляшко заявил, что больных с легкой формой коронавируса госпитализировать не будут / rbc.ua

Министерство здравоохранения внедряет стандарт "клинической сортировки". Это означает, что людей, болеющих коронавирусом в легкой форме, не будут госпитализировать.

О новом подходе к лечению коронавируса в медучреждениях на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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Мы предполагаем внедрение "клинической сортировки", то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни,
– отметил Ляшко.

По его словам, те, кто переносит коронавирус в легкой форме, будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.

Для этого Минздрав рекомендует следующие меры:

  • усилить центры первичной медико-санитарной помощи;
  • привлечь специалистов других специальностей, поскольку "именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и необходимости пребывания больного в стационаре или продолжения лечения дома".

Коронавирус в Украине: основное

  • По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.
  • Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
  • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
  • 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

Коронавірус
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала

 

Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Здоровье Медицина Новости Здоровье Коронавирус в Украине Лечение Министерство здравоохранения Украины Виктор Ляшко
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