Больных с легкой формой коронавируса госпитализировать не будут, – Ляшко
Министерство здравоохранения внедряет стандарт "клинической сортировки". Это означает, что людей, болеющих коронавирусом в легкой форме, не будут госпитализировать.
О новом подходе к лечению коронавируса в медучреждениях на брифинге сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.
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Мы предполагаем внедрение "клинической сортировки", то есть госпитализировать в больницу должны больных средней и тяжелой степени течения болезни,
– отметил Ляшко.
По его словам, те, кто переносит коронавирус в легкой форме, будут лечиться в амбулаторных условиях под наблюдением.
Для этого Минздрав рекомендует следующие меры:
- усилить центры первичной медико-санитарной помощи;
- привлечь специалистов других специальностей, поскольку "именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации и необходимости пребывания больного в стационаре или продолжения лечения дома".
Коронавирус в Украине: основное
- По состоянию на утро 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев заражения коронавирусом. Умерли 9 человек, выздоровели – 5.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Сейчас единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был длиться до 3 апреля, но правительство продолжило ограничение до 24 апреля.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
Как отличить коронавирус от подобных инфекций / Инфографика 24 канала
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