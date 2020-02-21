Чем в Новых Санжарах кормят эвакуированных из Уханя: видео

Эвакуированные из Уханя украинцы и иностранцы в Новых Санжарах провели свою первую ночь в медцентре Нацгвардии. Один из эвакуированных снял на видео, чем кормят в медучреждении, в которой людям придется провести следующие 2 недели.

Эвакуированным из Уханя на завтрак дали свекольный салат, гречку, сардельку, вареное яйцо, хлеб с маслом и сок. Все упаковано в пластиковую одноразовую посуду.

К теме: Почему для размещения эвакуированных выбрали Новые Санжары, а не Феофанию: объяснение Минздрава

Заметим, что еду для эвакуированных из Китая людей готовят не в самом заведении "Новые Санжары". Питание доставляют методом кейтеринга, сообщили в Минздраве.

На видео также зафиксирован неисправный душ в одном из номеров санатория.

"Что, что? Этот душ от*издил меня током", – говорят на видео женские голоса.

В ролике показали также вырванный дверной замок – просто дырку в двери. При этом ключ к двери есть.

Смотрите видео, чем кормят эвакуированных из Уханя:

Что известно об эвакуации украинцев и иностранцев из Уханя в Новые Санжары

20 февраля самолет со здоровыми украинцами и иностранцами из Уханя приземлился в Харькове. Оттуда эвакуированных автобусами повезли в медцентр Нацгвардии "Новые Санжары" на Полтавщине.

Там все эвакуированные проведут 14 дней в обсервации – полном обследовании, чтобы убедиться, что никто из них не заболел. Сейчас все здоровы и чувствуют себя хорошо.

Против прибытия эвакуированных из Уханя в Новые Санжары взбунтовались местные жители. Они устроили массовые протесты с блокировкой дорог и стычками с правоохранителями.

Силовикам под вечер удалось оттеснить от дороги блокировщиков, поэтому все 7 автобусов с эвакуированными заехали в медцентр.

В столкновениях пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданский. Полиция задержала 24 человек и открыла 5 дел по факту столкновений. Впоследствии 23 задержанных отпустили.

Читайте также: Скалецкая две недели проведет в обсервации вместе с эвакуированными украинцами: детали



Факты о коронавирусе в цифрах / Инфографика 24 канала