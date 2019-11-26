Что убивает клетки мозга: ответ ученых

Ученые из США убеждены, что стресс имеет связь с иммунной системой. И если человек находится в стрессовом состоянии длительное время – это нарушает ее работу и приводит к гибели синапсов головного мозга. Исследователи объяснили сложные связи между стрессом, иммунитетом и депрессией.

Исследователи из Университета Огаста (США), о которых пишет Scince Daily, исследовали систему комплемента, которая представляет собой комплекс сложных белков, присутствующих в крови, которой и помогают организму бороться с инфекциями.

Читайте также: "Активатор" воспалительных процессов организма найден

Ученые доказали, что со временем этот механизм (система комплемента) выходит из строя, вызывая воспаление мозга, разрушение синапсов и депрессию. А виной всему – стресс!

Исследования показывают, что в мозге пациента с депрессией повышенное содержание белка С3. Именно белок С3 лежит в основе работы всей системы комплемента.

В частности, высокая концентрация C3 была в префронтальной коре людей, которые совершили самоубийство из-за депрессии. А эксперименты на грызунах обнаружили, что избыточная выработка этого белка связана с хроническим стрессом и способствует депрессии.

Есть немало свидетельств того, что хронический стресс – основной фактор депрессии. Работа ученых объясняет механизм, объединяющий эти два состояния.

Читайте также: Создан домашний тест для определения уровня стресса



Стресс имеет огромное влияние на организм

Без сомнения, хронический стресс повышает концентрацию С3, однако как именно это происходит, неясно.

Поэтому, ученые разрабатывают соединения, сдерживающие выработку С3, и надеются установить связь этих белков с воспалением мозга.

Исследования имеют целью продолжить исследования и разработать новые методы лечения воспалений мозга и депрессии.

Среди вероятных методов терапии – ингибирование (сдерживание) факторов транскрипции (последовательности ДНК-связывающих факторов), стимулирующих выработку белка С3, а также уменьшение его концентрации.