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Действительно ли соцсети вредят психическому здоровью

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Социальные сети не вредят / unsplash.com

Вред от использования социальных сетей может быть преувеличен. Большинство предыдущих исследователей опирались не на эксперименты, а на корреляционные данные.

Они часто наблюдали связь между уровнем благосостояния и частотой использования социальных сетей, но в таком случае невозможно точно утверждать, что именно было первопричиной, пишет Media Psychology.

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Как проходило исследование?

Джеффри Холл с коллегами из Университета Канзаса провели новый эксперимент. Исследователи разделили участников на пять групп: одну попросили пользоваться соцсетями в привычном режиме, другие должны были удерживаться в течение разных периодов от одной до четырех недель. В конце дня они заполняли анкеты, которые измеряли уровень счастья, качества жизни и чувство одиночества.

Соцмережі не такі шкідливі як вважалось раніше
Соцсети не такие вредные как считалось раньше unsplash.com

Выводы ученых

По результатам исследования ученым не удалось выявить существенных различий в эмоциональном состоянии участников в дни ограничения и в контрольные дни. Их ощущение счастья практически не менялось в те дни, когда они могли пользоваться социальными сетями без ограничений.

Впрочем, в этом исследовании есть свои недостатки: это слишком маленькая выборка людей и невозможно проверить, не пользовались ли люди соцсетями пассивно, просто листая ленту новостей. Ученые могли проконтролировать только то, чтобы они не делали собственные записи и не участвовали в обсуждениях. Однако, стоит осторожнее относиться к исследованиям, которые раздувают панику вокруг социальных сетей, пишут ученые.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Техно Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Интернет Психология
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