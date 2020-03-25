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Дополнительный миллион упаковок "Парацетамола" появится в аптеках

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До конца марта фармацевтическая компания "Дарница" выпустит дополнительный миллион упаковок препарата "Парацетамол".

Компания изменила приоритеты и сосредоточена сейчас на производстве противовирусных, а также жаропонижающих средств. Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив на своей фейсбук-странице.

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"До конца марта будет выпущен дополнительный 1 миллион упаковок "Парацетамол-Дарница", – сказал он.

По его словам, в следующие месяцы "Дарница" готова обеспечить спрос на этот препарат.

Внимание! Медики отмечают, если у вас появляются симптомы коронавируса, не заниматься самолечением, а сразу обращаться к врачам.

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Автор: Юлия Гилей
Теги: Новости Украины Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Здоровье Лечение Новости Здоровье
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