Дополнительный миллион упаковок "Парацетамола" появится в аптеках

До конца марта фармацевтическая компания "Дарница" выпустит дополнительный миллион упаковок препарата "Парацетамол".

Компания изменила приоритеты и сосредоточена сейчас на производстве противовирусных, а также жаропонижающих средств. Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив на своей фейсбук-странице.

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"До конца марта будет выпущен дополнительный 1 миллион упаковок "Парацетамол-Дарница", – сказал он.

По его словам, в следующие месяцы "Дарница" готова обеспечить спрос на этот препарат.

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