Еще один случай коронавируса зафиксировали на Сумщине: состояние больного

В Сумской области 29 марта подтвердили еще один случай COVID-19. Количество больных коронавирусом на Сумщине возросло до 6 человек.

Заболел 39-летний мужчина из города Ахтырка, сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

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Известно, что мужчина 15 марта вернулся из страны, где зафиксированы случаи коронавируса. Он находился под присмотром семейного врача, а 28 марта обратился в больницу после того, как у него появились симптомы заболевания. Проведенный тест ПЦР дал положительный результат на COVID-19.

Сейчас больной находится в самоизоляции под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное. Определяется круг лиц, с которыми контактировал больной,

– говорится в сообщении.

По состоянию на 29 марта в Сумской области подтвердили 6 случаев заболеваний коронавирусом:

3 случая в Конотопском районе (летальный)

2 – в городе Сумы

1 – в городе Ахтырка.

Состояние всех больных стабильное, заболевание проходит без осложнений.

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