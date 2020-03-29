24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Еще один случай коронавируса зафиксировали на Сумщине: состояние больного

- Читати новину українською
Коронавирус на Сумщине / Getty Images

В Сумской области 29 марта подтвердили еще один случай COVID-19. Количество больных коронавирусом на Сумщине возросло до 6 человек.

Заболел 39-летний мужчина из города Ахтырка, сообщает пресс-служба Сумской ОГА.

Важно Как полиция контролирует самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы

Известно, что мужчина 15 марта вернулся из страны, где зафиксированы случаи коронавируса. Он находился под присмотром семейного врача, а 28 марта обратился в больницу после того, как у него появились симптомы заболевания. Проведенный тест ПЦР дал положительный результат на COVID-19.

Сейчас больной находится в самоизоляции под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное. Определяется круг лиц, с которыми контактировал больной,
– говорится в сообщении.

По состоянию на 29 марта в Сумской области подтвердили 6 случаев заболеваний коронавирусом:

  • 3 случая в Конотопском районе (летальный)
  • 2 – в городе Сумы
  • 1 – в городе Ахтырка.

Состояние всех больных стабильное, заболевание проходит без осложнений.

Коронавирус в Украине: главное

  • По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев коронавируса. К сожалению, 9 человек умерли, 5 – удалось выздороветь.
  • 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
  • В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
  • С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Здоровье Коронавирус в Украине Лечение Новости Украины Сумы
Комментарии

Читайте также

сегодня , 14:20 Коронавирус COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
Здорове життя 16527
сегодня , 16:05 Лунный календарь на март 2020
Космос 42586
сегодня , 06:25 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза
Новини України 36060
сегодня , 12:49 Умер больной коронавирусом Олег Мищенко – экс-заместитель главы Киевской ОГА, – Парцхаладзе
Новини України 31932
сегодня , 15:14 В Тернополе восемь врачей инфекционного отделения уволились из-за коронавируса
Лікування 5857
сегодня , 11:12 В Украине от коронавируса умерли 9 человек: перечень областей
Лікування 24577
сегодня , 04:59 В Нью-Йорке ад, от COVID-19 каждых 17 минут умирает человек: Трамп думал о карантине региона
Медицина 13382
сегодня , 10:27 Коронавирус в Украине: заразились 418 человек
Лікування 133149
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
28 марта 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук