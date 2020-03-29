Еще один случай коронавируса зафиксировали на Сумщине: состояние больного
В Сумской области 29 марта подтвердили еще один случай COVID-19. Количество больных коронавирусом на Сумщине возросло до 6 человек.
Заболел 39-летний мужчина из города Ахтырка, сообщает пресс-служба Сумской ОГА.
Важно Как полиция контролирует самоизоляцию всех, кто вернулся из-за границы
Известно, что мужчина 15 марта вернулся из страны, где зафиксированы случаи коронавируса. Он находился под присмотром семейного врача, а 28 марта обратился в больницу после того, как у него появились симптомы заболевания. Проведенный тест ПЦР дал положительный результат на COVID-19.
Сейчас больной находится в самоизоляции под наблюдением врачей, его состояние удовлетворительное. Определяется круг лиц, с которыми контактировал больной,
– говорится в сообщении.
По состоянию на 29 марта в Сумской области подтвердили 6 случаев заболеваний коронавирусом:
- 3 случая в Конотопском районе (летальный)
- 2 – в городе Сумы
- 1 – в городе Ахтырка.
Состояние всех больных стабильное, заболевание проходит без осложнений.
Коронавирус в Украине: главное
- По состоянию на 29 марта в Украине зафиксировали 418 случаев коронавируса. К сожалению, 9 человек умерли, 5 – удалось выздороветь.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но 25 марта правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- В рамках карантина Украина закрыла свои границы для иностранцев от 16 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение с 17 марта. С 18 марта полностью прекратили междугородное пассажирское железнодорожное сообщение. Также закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре.
- С 24 марта украинцам запретили совершать любые туристические путешествия, прежде всего самолетами. 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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