Ежечасно один украинец заканчивает жизнь самоубийством: статистика

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Кто чаще всего совершает самоубийства
Кто чаще всего совершает самоубийства / Newsweek

Украина превышает среднемировые показатели по количеству самоубийств на душу населения. Мы попали в первую двадцатку стран мира по количеству суицидов, заняв 14 место.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В целом за год добровольно расстаются с жизнью почти 800 тысяч человек.

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Стоит отметить, что эти цифры не учитывают попытки суицида. По оценкам ВОЗ, они происходят примерно в 20 раз чаще.

В ВОЗ входят 183 страны, однако лишь у 38 из них существует программа по предотвращению суицидам на государственном уровне.

Любая смерть – это трагедия для семьи, друзей и коллег погибшего. Но суицид можно предотвратить. Мы призываем все страны включить в свои национальные программы образования и здравоохранения проверенные стратегии по предотвращению самоубийств,
– отметил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Кто чаще всего кончает с собой

  • Мужчины сводят счеты с жизнью чаще, чем женщины, в среднем в 1,8 раза. Интересно, что в странах с высоким доходом этот разрыв увеличивается почти в три раза.
  • Женщины убивают себя чаще мужчин лишь в пяти странах мира: Бангладеш, Китае, Лесото, Марокко и Мьянме.
  • Более половины всех самоубийств совершают люди до 45 лет.
  • Самоубийство – вторая по распространенности причина смерти среди подростков и молодежи в возрасте от 15 до 30 лет.
  • Количество самоубийств опережает количество насильственных смертей. Люди добровольно забирают свою жизнь чаще, чем невинные гибнут в результате терактов, войн, бытовых и криминальных убийств вместе взятых.

Однако есть и положительные сдвиги – с 2000-го года в Европе количество самоубийств на душу населения сократилось почти на четверть.


По количеству самоубийств в мире Украина заняла 14 место / инфографика 24 канала

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Теги: Новости Украины ВОЗ Публикации Самоубийство Инфографика
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