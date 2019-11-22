Гигиена туалета: все, о чем вам неудобно спрашивать, проверьте делаете ли так

Походы в туалет базовое и ежедневное занятие каждого из нас. Проверьте все ли вы делаете правильно с научной точки зрения.

Ходить в туалет только дома, или туалеты в общественных местах могут быть не такими страшными? Использовать антибактериальное мыло или другие специальные средства. Как долго можно терпеть и какую бумагу использовать? Мы собрали факты, которые помогут разобраться с такими интимными вопросами.

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Можно ли заразиться чем-то, когда садишься на унитаз в общественных местах

Большинство бактерий живут на поверхностях недолго, так что шанс подхватить что-то от сидения унитаза крайне низкий. На ободке основном остаются бактерии, живущие на коже человека и не представляют особой опасности.

Кроме того, мы сами контактируем с ободком поверхностью кожи, которая имеет хорошую барьерную защиту. Риски инфекции повышаются, если у вас есть повреждения на коже.

Следовательно, главное правило – тщательно мойте руки после посещения туалета. Намыльте и в течение 20 секунд мойте ладони не забывая о коже вокруг ногтей и между пальцами.



Самое опасное место в туалете – ручки дверей, на них больше всего бактерий

Опасность ручки двери в туалете

К сожалению, лишь 19% людей моют руки после туалета, так что риски что-то подхватить больше не когда вы садитесь на унитаз, а когда касаетесь дверных ручек. Медики советуют открывать двери локтем или использовать салфетку.

Необходимо ли использовать антибактериальное мыло

Мыть руки после туалета – необходимо. Это лучший способ предупредить инфекции. Но мыло лучше использовать обычное. Антибактериальное ничем не лучше и повышает риски появления так называемых супербактерий-микробов, устойчивых к действию антибиотиков.

А что делать с мылом бруском

Несмотря на враждебное отношение к такому мылу, нет подтверждений, что оно разносит микробы. Некоторые исследования, в которых брускове мыло специально заражали бактериями, свидетельствуют, что микробы не передавались человеку в такой способ. Хотя в некоторых медицинских заведениях отдают предпочтение жидкому мылу, в быту лучше помыть руки брусковым мылом, чем не пользоваться мылом вообще.

Стоит ли брать телефон в туалет

Руки вы помоете, а телефон – нет. Бактерии в туалете, несмотря на популярную рекламу, живут лишь “под ободком унитаза”. Они оседают на всех поверхностях, в том числе, на вашем смартфоне.



Не берите с собой в туалет гаджеты

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Не стоит долго задерживаться в кабинке туалета после слива воды

После того, как вы сливаете воду, микроорганизмы распыляются вместе с мелкими каплями воды в воздухе. Поэтому, сделав дела, – идите оттуда как можно быстрее.

Терпеть вредно и опасно

Долгое удержание мочи может привести к инфицированию мочевыводящих путей. Также это растягивает мочевой пузырь, его мышцы ослабевают и в будущем ходить в туалет может быть труднее.

А мужчинам мочиться лучше сидя или все-таки стоя?

Если у мужчины нет проблем с нижними мочевыводящими путями – разницы нет. А вот при их наличии – лучше сидя, потому что так легче опорожнить мочевой пузырь.

Женщинам необходимо большее количество уборных

Женщины проводят в туалете на 30 секунд дольше, чем мужчины. К тому же, они посещают уборную чаще из-за менструации, беременности и потому что часто ухаживают за детьми и пожилыми людьми, которым требуется помощь в уборных. Поэтому им нужно больше туалетных кабинок. Достаточное количество женских туалетов – вопрос гендерного равенства.

Туалетный ершик следует дезинфицировать и мыть раз в неделю

Ведь там собирается много бактерий.

Туалетная бумага должна подходить вам

Что лучше: сухая туалетная бумага или влажная, а может, – биде?

Ученые еще не знают, что лучше для здоровых людей – использовать биде или туалетную бумагу.

Есть мнение, что биде может снизить раздражение и дискомфорт, который бывает от частого использования сухой туалетной бумаги. Также биде рекомендуют людям, у которых есть ограничения в подвижности.

Совет западных врачей: если сухая туалетная бумага по какой-то причине не подходит – используйте влажную. В частности, если у человека геморрой, анальная трещина или анальный зуд, то советуют выбирать именно ее, главное – без ароматизаторов и спирта.

А долго тужиться сидя на унитазе – плохо?

Лучше так не делать: вероятно, это может ухудшить состояние при геморрое или привести к анальной трещине.

Чтобы облегчить процесс, можно попробовать сидеть на унитазе на корточках, используя подставку для ног. Некоторые исследования показывают, что такая позиция сокращает время дефекации, но строгих медицинских рекомендаций пока нет.

Если же главная причина напряжения – запор, врачи в первую очередь в таких случаях рекомендуют увеличить в своем рационе количество клетчатки и пить больше воды.