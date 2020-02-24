Из Канады в США по почте прислали человеческий мозг: фото

Сотрудники таможенной и пограничной службы США обнаружили среди посылок международной почты человеческий мозг.

Прозрачный стеклянный контейнер был подписан так: "Старый учебный образец", сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также: Олень забежал в американский супермаркет и напугал посетителей: курьезные фото, видео

Необычную посылку обнаружили в городе Марисвилл, штат Мичиган. Ее отправили из канадского Торонто в американский Кенош, штат Висконсин. Надлежащих документов на груз не было.



Необычная находка американских таможенников

Как подчеркнули в своем обращении таможенники: лица, которые хотят импортировать такого рода грузы на территорию США, должны обращать внимание на рекомендации центра контроля и профилактики заболеваний.

Пока что обнаруженный среди почты мозг передали для дальнейших исследований. Его судьбу определят после получения заключения соответствующих экспертиз.