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Из Канады в США по почте прислали человеческий мозг: фото

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Иллюстративное фото / hstoday.us

Сотрудники таможенной и пограничной службы США обнаружили среди посылок международной почты человеческий мозг.

Прозрачный стеклянный контейнер был подписан так: "Старый учебный образец", сообщает пресс-служба ведомства.

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Необычную посылку обнаружили в городе Марисвилл, штат Мичиган. Ее отправили из канадского Торонто в американский Кенош, штат Висконсин. Надлежащих документов на груз не было.

Людський мозок намагалися відправити поштою
Необычная находка американских таможенников

Как подчеркнули в своем обращении таможенники: лица, которые хотят импортировать такого рода грузы на территорию США, должны обращать внимание на рекомендации центра контроля и профилактики заболеваний.

Пока что обнаруженный среди почты мозг передали для дальнейших исследований. Его судьбу определят после получения заключения соответствующих экспертиз.

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Автор: Ирина Буртык
Теги: Мозг Курьезные новости Новости США Канада Здоровье Медицина
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