Как читать новости про коронавирус и не потерять здравый смысл: практические советы психолога
Как сохранить спокойствие, читая новости об усилении мер безопасности из-за пандемии коронавируса в мире, и что делать, если все накрывает волной паники, рассказала психолог 24 канала Мария Фабричева.
Из-за распространения коронавируса Covid-19 Кабинет Министров ввел в Украине карантин. Ограничения будут действовать с 12 марта по 3 апреля. Что делать украинцам, чтобы сохранять спокойствие во время кризисного состояния, в котором находится страна, и не поддаваться панике после просмотра новостей – читайте в нашем материале.
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Карантин в Украине: коротко
- Карантин введен на три недели – с 12 марта до 3 апреля. На это время предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детсадах.
- Этот запрет не касается мер государственной необходимости, как заседание Верховного и областных советов. Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.
- Кроме того, ограничения коснутся и украинских границ. В частности, с 12 марта планируют оставить лишь 49 КПП вместо 219.
Бережно относитесь к себе и своим близким
"Кризис – это ресурсное состояние, главное убрать привкус катастрофы. Во время кризиса хорошо учиться чему-то новому. Учиться о себе заботиться. Учиться делать эмоциональную профилактику. Учиться делать информационный детокс. Учиться анализировать полученную информацию и делать из нее выводы. Перед тем, как ударить человека, который кашляет, стоит задуматься, что вам это на самом деле даст? Вирус от этого точно не отступит. А если вы позаботитесь о себе, будете соблюдать правила гигиены и общие рекомендаций, которые уменьшают риск заразиться, шансы ему противостоять существенно возрастут", – сказала Фабричева.
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Гигиена – это важно. Часто и тщательно мойте руки водой и мылом.
Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канала
Если нет возможности помыть руки – используйте спиртсодержащий антисептик для рук. Не касайтесь грязными руками глаз, носа или рта. Избегайте тесного контакта с больными людьми и толпы.
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Если есть возможность работать удаленно и вам от такого варианта будет менее тревожно – лучше поработайте из дома ближайшую неделю.
Если чувствуете приступы паники, у вас повышается давление и вы не можете контролировать свои эмоции (чаще всего – страх или гнев), нужно заниматься профилактикой тревожности, обращаться за поддержкой к психотерапевтам, которые помогут рационализировать свои мысли и привести свои эмоции и ощущения в теле в порядок,
– добавила психолог.
Не пытайтесь решать глобальные проблемы, сосредоточьтесь на заботе о своих близких. "В момент пылкого обсуждения событий в интернете вы отвлекаетесь от самого важного – от себя и от своих близких. Вы не можете влиять на глобальные процессы, но можете влиять на свой микросоциум. Хорошо ввести профилактические меры в своих квартирах и домах, заняться генеральной уборкой", – добавила Фабричева.
Устройте информационный детокс
Дозировано воспринимайте информацию и доверяйте только проверенным источникам. "Помните, что страница одного из ваших друзей в Facebook – это не официальный источник. Это – его личное мнение. Так, он имеет право информировать на своей странице о чем угодно, но все это – субъективно. Учитесь разделять факты от мнений. Проверяйте информацию, в том числе – в иностранных источниках, если есть возможность", – сказала Фабричева.
Если поток новостей вызывает панику – это может означать, что у вас элементарный информационный передоз. Здесь важно выключить телевизор/компьютер и ответить себе на вопрос "Сколько времени я провожу в электронных приборах, которые показывают мне новости? Точно это правдивые и достоверные новости? Что я могу сделать с этой информацией для себя и своих близких?",
– подчеркнула она.
Вспомните, какие важные для себя вещи вы откладывали. "В связи с тем, что отменились массовые мероприятия, появилась прекрасная возможность почитать давно отложенную на потом книгу, посмотреть что-то, на что не хватало времени, поинтересоваться чем-то новым или из достоверного источника что-то узнать о проблеме, которая сейчас волнует", – отметила психолог.
Позвольте себе позитив. "Просматривайте легкие и позитивные фильмы, читайте вдохновляющую литературу. Хотя бы на время ограничьте себя в постапокалиптических фильмах и сериалах, сюжет которых перекликается с тем, что происходит сейчас. Их пересмотр лишь усилит ваши тревожные фантазии и сильнее дестабилизирует эмоциональное состояние", – сказала Фабричева.
Что делать с желанием запасаться продуктами?
Включить режим рационального и бережного отношения к собственным финансам. И реагировать на желание запасаться продуктами соответственно.
Механизм, который тянет нас в магазины сметать все с полок – это наша память. Поколениями на территории нашей страны последовательно случались перебои с продуктами, спровоцированные различными кризисами. Это были кризисы, которые не входят в наш обычный бытовой опыт: войны, коллективизации, перераспределения. Каждая из них отражалась или на наличии продуктов, или на возможности населения приобрести эти продукты. Вот это "про запас", выработанное поколениями, у нас срабатывает моментально,
– пояснила психолог.
По ее словам, если возникает желание срочно бежать в ближайший магазин – нужно ответить себе на вопрос: "Могу ли я себе позволить сделать качественную закупку на неделю? Что мне действительно необходимо на неделю?".
Помнить, что на сегодня в стране не введен тотальный карантин, это превентивная мера, магазины продолжают работать в обычном режиме, на дефицит товаров там пока что ничего не указывает. И после этого – спокойно покупать продукты на неделю.
Как успокоиться после просмотра новостей?
Для того, чтобы овладеть негативными эмоциями, которые возникли после перевода или прочтения новостей, Фабричева советует несколько простых и действенных упражнений:
- Отойдите от компьютера или телевизора. Встаньте ровно. Несколько минут выполняйте дыхательное упражнение: вдох в течение трех секунд, затем задерживаем дыхание на две секунды, и медленно выдыхаем в течение четырех секунд.
- Погудеть паровозиком. Отойдите от компьютера или телевизора. Сложите губы трубочкой и издайте протяженный звук "Уууууу", подобный звучанию паровоза.
- Отойдите от компьютера или телевизора. Выпейте воды. Подышите. Дайте себе ответ на вопрос: "Какую информацию я сейчас получил?", "Что со мной происходит?", "Что мне хочется делать?".
"Обычно в ответе на вопрос "Что делать?" включается один из импульсов выживания: хочется либо бежать, либо бороться, разрушая все вокруг, либо замереть. Если хочется бежать – закройте глаза, и представьте, как вы бежите, будто лань или любое другое животное, которое вам нравится. Если хочется бороться и порвать всех – возьмите бумагу (полотенце, карандаш, что-то такое, что не жалко) и рвите", – сказала Фабричева.
- Отойдите от компьютера или телевизора. Перечислите вслух: пять предметов, которые вы видите; четыре звука, которые слышите; три ощущения в теле; два запахи, которые сейчас чувствуете и один вкус. Это упражнение дает возможность вернуться в реальность, отвлечься от тревожных фантазий и успокоиться.
- Подойдите к окну и вслух ответьте себе на вопрос " Что ты видишь?".
"Если вы на работе и вам неудобно перед коллегами говорить вслух – значит вы близки к реальности. Человеку, который полностью погрузились в мир своих тревожных фантазий, будет абсолютно фиолетово, кто и что о вас подумает. Увидеть, что происходит за окном - люди гуляют, машинки ездят, дождь падает-помогает разделить фантазии и реальность", - объяснила психолог.