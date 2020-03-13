Как читать новости про коронавирус и не потерять здравый смысл: практические советы психолога

Как сохранить спокойствие, читая новости об усилении мер безопасности из-за пандемии коронавируса в мире, и что делать, если все накрывает волной паники, рассказала психолог 24 канала Мария Фабричева.

Из-за распространения коронавируса Covid-19 Кабинет Министров ввел в Украине карантин. Ограничения будут действовать с 12 марта по 3 апреля. Что делать украинцам, чтобы сохранять спокойствие во время кризисного состояния, в котором находится страна, и не поддаваться панике после просмотра новостей – читайте в нашем материале.

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Карантин в Украине : коротко

Карантин введен на три недели – с 12 марта до 3 апреля. На это время предлагают запретить проведение массовых культурных, спортивных и развлекательных мероприятий (где запланировано участие 200 и более человек), а также учебный процесс в школах, университетах и детсадах.

Этот запрет не касается мер государственной необходимости, как заседание Верховного и областных советов. Проведение спортивных мероприятий будет возможным с разрешения международных организаций, но обязательно без зрителей.

Кроме того, ограничения коснутся и украинских границ. В частности, с 12 марта планируют оставить лишь 49 КПП вместо 219.

Бережно относитесь к себе и своим близким

"Кризис – это ресурсное состояние, главное убрать привкус катастрофы. Во время кризиса хорошо учиться чему-то новому. Учиться о себе заботиться. Учиться делать эмоциональную профилактику. Учиться делать информационный детокс. Учиться анализировать полученную информацию и делать из нее выводы. Перед тем, как ударить человека, который кашляет, стоит задуматься, что вам это на самом деле даст? Вирус от этого точно не отступит. А если вы позаботитесь о себе, будете соблюдать правила гигиены и общие рекомендаций, которые уменьшают риск заразиться, шансы ему противостоять существенно возрастут", – сказала Фабричева.

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Гигиена – это важно. Часто и тщательно мойте руки водой и мылом.



Почему стоит мыть руки / Инфографика 24 канала

Если нет возможности помыть руки – используйте спиртсодержащий антисептик для рук. Не касайтесь грязными руками глаз, носа или рта. Избегайте тесного контакта с больными людьми и толпы.



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Если есть возможность работать удаленно и вам от такого варианта будет менее тревожно – лучше поработайте из дома ближайшую неделю.

Если чувствуете приступы паники, у вас повышается давление и вы не можете контролировать свои эмоции (чаще всего – страх или гнев), нужно заниматься профилактикой тревожности, обращаться за поддержкой к психотерапевтам, которые помогут рационализировать свои мысли и привести свои эмоции и ощущения в теле в порядок,

– добавила психолог.

Не пытайтесь решать глобальные проблемы, сосредоточьтесь на заботе о своих близких. "В момент пылкого обсуждения событий в интернете вы отвлекаетесь от самого важного – от себя и от своих близких. Вы не можете влиять на глобальные процессы, но можете влиять на свой микросоциум. Хорошо ввести профилактические меры в своих квартирах и домах, заняться генеральной уборкой", – добавила Фабричева.

Устройте информационный детокс

Дозировано воспринимайте информацию и доверяйте только проверенным источникам. "Помните, что страница одного из ваших друзей в Facebook – это не официальный источник. Это – его личное мнение. Так, он имеет право информировать на своей странице о чем угодно, но все это – субъективно. Учитесь разделять факты от мнений. Проверяйте информацию, в том числе – в иностранных источниках, если есть возможность", – сказала Фабричева.

Если поток новостей вызывает панику – это может означать, что у вас элементарный информационный передоз. Здесь важно выключить телевизор/компьютер и ответить себе на вопрос "Сколько времени я провожу в электронных приборах, которые показывают мне новости? Точно это правдивые и достоверные новости? Что я могу сделать с этой информацией для себя и своих близких?",

– подчеркнула она.

Вспомните, какие важные для себя вещи вы откладывали. "В связи с тем, что отменились массовые мероприятия, появилась прекрасная возможность почитать давно отложенную на потом книгу, посмотреть что-то, на что не хватало времени, поинтересоваться чем-то новым или из достоверного источника что-то узнать о проблеме, которая сейчас волнует", – отметила психолог.

Позвольте себе позитив. "Просматривайте легкие и позитивные фильмы, читайте вдохновляющую литературу. Хотя бы на время ограничьте себя в постапокалиптических фильмах и сериалах, сюжет которых перекликается с тем, что происходит сейчас. Их пересмотр лишь усилит ваши тревожные фантазии и сильнее дестабилизирует эмоциональное состояние", – сказала Фабричева.

Что делать с желанием запасаться продуктами?

Включить режим рационального и бережного отношения к собственным финансам. И реагировать на желание запасаться продуктами соответственно.

Механизм, который тянет нас в магазины сметать все с полок – это наша память. Поколениями на территории нашей страны последовательно случались перебои с продуктами, спровоцированные различными кризисами. Это были кризисы, которые не входят в наш обычный бытовой опыт: войны, коллективизации, перераспределения. Каждая из них отражалась или на наличии продуктов, или на возможности населения приобрести эти продукты. Вот это "про запас", выработанное поколениями, у нас срабатывает моментально,

– пояснила психолог.

По ее словам, если возникает желание срочно бежать в ближайший магазин – нужно ответить себе на вопрос: "Могу ли я себе позволить сделать качественную закупку на неделю? Что мне действительно необходимо на неделю?".

Помнить, что на сегодня в стране не введен тотальный карантин, это превентивная мера, магазины продолжают работать в обычном режиме, на дефицит товаров там пока что ничего не указывает. И после этого – спокойно покупать продукты на неделю.

Как успокоиться после просмотра новостей?

Для того, чтобы овладеть негативными эмоциями, которые возникли после перевода или прочтения новостей, Фабричева советует несколько простых и действенных упражнений: