Как жизнь больных коронавирус спасают с помощью 3D-принтеров: фото

В Италии крайне сложная ситуация из-за коронавируса, кроме нехватки койкомест, медикам не хватает еще многих важных вещей, учитывая и клапаны для искусственной вентиляции легких – клапанов Вентури. И на помощь пришла не международная организация, а местный житель с 3D-принтерами.

Когда местный житель Кристиан Фракасси узнал о том, что из-за нехватки клапанов Вентури врачи не могут оказать медицинскую помощь всем больным, он сразу пришел на помощь, сообщают BBC и TechXplore.

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Фракасси основатель компании Isanova, которая занимается 3D-печатью. 13 марта мужчина вместе с коллегой-инженером поехали в больницу, чтобы разобраться, как выглядят нужные детали. Поскольку производитель клапанов чертежей не дает, благодетелям пришлось сделать их самостоятельно.

Клапаны Вентури, напечатанные на 3D принтере / BBC

Уже 14 марта в больницу ребята привезли первый образец, который идеально подошел пациенту. После этого Isanova запустила в производство партию клапанов Вентури, которые поставляет в больницы бесплатно.

Необходимые детали стоят недорого – около доллара за одну штуку. Но сами клапаны печатаются довольно долго – на печать одного уходит около часа.

В клапане есть очень тонкие отверстия и трубки, размером менее 0,8 миллиметра. Печатать их непросто,

– заметил Фракасси.

Поскольку Isanova имеет всего лишь 6 принтеров, Фракасси обратился к похожей фирме за помощью. Мужчина понимает, что времени у них немного, ведь клапаны нужны по всей стране, и каждый клапан может спасти чью-то жизнь.

Мы не спали два дня. Мы пытаемся спасти жизнь,

– добавил он.

По состоянию на 18 марта, в Италии зафиксировано 35 713 случаев заболевания коронавирусом и 2 978 смертей из-за болезни.

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