Когда вылетит следующий борт за украинцами в Ухань и каково их будущее: заявление Скалецкой

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая сообщила, что уже на следующей неделе украинцы которые сейчас находятся в китайском Ухане, что является эпицентром нового коронавируса, смогут вернуться домой. Далее их отправят в изоляцию по меньшей мере на 14 дней.

Как рассказала руководительница Минздрава в эфире программы "Право на власть" , сейчас со всеми украинцами, что находядятся в Ухане, общаются представители Министерства иностранных дел просредством специального чата.

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"Скажу, что никакой задержки нет. Имеет место планомерная, размеренная и рассудительная процедура принятия решений для того, чтобы обеспечить прибытие украинских граждан в Украину, но в то же время дать возможность всем чувствовать себя в безопасности от возможного распространения короновируса", –отметила чиновница.

По ее словам, сегодня на высшем уровне приняли решение, что во вторник, 18 февраля, отправят самолет, и на следующий день граждане Украины вернутся домой.

Скалецкая заверила, что в Украину прибудут только те граждане, которые не имеют симптомов и которые являются здоровыми. Правда, они могут быть вероятными носителями коронавируса.

Сначала их проверит китайские власти и только после этого разрешат их выпустить. Затем их проверят украинские врачи. Они будут сопровождать украицев из Уханя на борту самолета и затем останутся с ними в изоляции. Хочу сразу сказать, что изоляция продлится минимум 14 дней,

– добавила она.

Относительно помещения, в котором в изоляции находиться будут украинцы, украинская власть ищет комфортное и одновременно эпидемически безопасное для того, чтобы не распространялась возможная болезнь.

"Сегодня наши четыре службы доанализируют все объекты. Есть четыре варианта. В частности, выясняем порядок оплаты и сумму, которая необходима", – отметила Скалецкая.

По ее словам, это помещение подготовят своевременно, чтобы украинцев после прилета смогли сразу здесь заселить. Будут доставлять их сюда автобусом. Скалецкая добавила, что соседнему населенному пункту никакой угрозы нет.

" Если кто-то из прибывших украинцев будет иметь симптомы коронавируса, его сразу госпитализируют и окажут всю необходимую помощь", – подытожила министр.

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Что известно о возвращении украинцев из Китая

В конце января Украина отправили в Китай два самолета для эвакуации своих граждан. В общем домой вернулись 415 украинцев. 11 февраля должна была состояться новая эвакуация украинцев из Уханя, но вылететь им не удалось якобы по техническим причинам, которые не зависят от посольства Украины в КНР.

12 февраля авиакомпания SkyUp заявила, что готова отправить еще один самолет. По словам представителей авиаперевозчика, 16 членов экипажа и команда медиков будут одеты в костюмы биологической защиты. После прибытия пассажирам измерят температуру, технику самолета продезинфицируют, а специальные воздушные фильтры заменят на новые.

Однако глава Минздрава Зоряна Скалецкая заявляла, что окончательное решение о начале эвакуации украинцев из Китая примут только тогда, когда будут исключены все возможные риски заноса болезни на территорию Украины вместе с эвакуированными.

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Что известно о новом коронавирусе из Китая

По состоянию на 13 февраля, от китайского коронавируса умерло 1 369 человек из 60 347 инфицированных.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем. Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страну, где бушует эпидемия.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердили.

Правда, двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess – это 37-летняя женщина и 25-летний мужчина: они были членами экипажа и работали в части обслуживания.

Их, вероятно, заразили вирусом 80-летний мужчина, который был на лайнере с 20 по 25 января, а затем сошел на берег в Гонконге.

Мифы и правда о коронавирусе / Инфографика 24 канала