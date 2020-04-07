24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Коронавирус в Италии: количество умерших медиков возросло

- Читати новину українською
В Італії від коронавірусу помирають десятки медиків / Getty Images

Вспышка коронавируса до сих пор продолжается в Италии. От начала эпидемии от болезни уже умерли 122 медика.

Из-за коронавируса умерли 94 врача и 28 медсестер, сообщает ANSA.

Обратите внимание Кто виноват в масштабной вспышке коронавируса в Италии, – расследование The New York Times

Заметим, что из-за вспышки коронавируса итальянские медики не справляются с количеством пациентов. Большинство европейских стран уже отправили свои медицинские бригады на поддержку Италии.

20 украинских медиков недавно также отправились на помощь Италии. В течение 14 дней они будут работать в итальянских больницах. Как встретили украинских врачей – читайте здесь.

Что известно о коронавирусе в Италии

  • Италия до сих пор остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире.
  • От начала эпидемии в Италии более 132 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – 16 523 человека.
  • В то же время за 6 апреля в Италии зафиксировали 636 смертей – это самый низкий показатель с 23 марта.
  • В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.
  • За ситуацией в Италии следит весь мир.

коронавірус симптоми
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Жертвы Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение
Комментарии

Читайте также

сегодня , 10:45 Коронавирус в России: более 1000 новых случаев за сутки
Лікування 166454
сегодня , 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Здорове життя 45826
сегодня , 16:45 Пасха в 2020 году: дата праздника и традиции
Традиції 115082
сегодня , 10:06 Благовещение 2020: что нельзя делать в этот религиозный праздник
Традиції 52003
сегодня , 13:39 COVID-19: статистика заболеваемости и смертности по странам
Здорове життя 51284
сегодня , 11:57 В Минздраве спрогнозировали, когда страна вернется к нормальной жизни
Лікування 14603
сегодня , 16:43 Продлят ли карантин после 24 апреля: прогнозы экспертов
Новини України 390822
сегодня , 14:06 Коронавирус в Испании: после 4-дневного спада количество смертей снова выросло
Здорове життя 74902
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 15:20 Что есть, чтобы быть здоровым: главное о питании
Анастасія Лукашевська
сегодня 13:46 Все о коронавирусе: 12 полезных статей
Анастасія Лукашевська
5 апреля 13:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза
5 апреля 06:40 Какие маски защищают от коронавируса и как не повестись на предложения мошенников
Олександр Бевза
3 апреля 19:24 Плаквенил против коронавируса: препарат, которым будут лечить украинцев
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук