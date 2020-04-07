Коронавирус в Италии: количество умерших медиков возросло

Вспышка коронавируса до сих пор продолжается в Италии. От начала эпидемии от болезни уже умерли 122 медика.

Из-за коронавируса умерли 94 врача и 28 медсестер, сообщает ANSA.

Обратите внимание Кто виноват в масштабной вспышке коронавируса в Италии, – расследование The New York Times

Заметим, что из-за вспышки коронавируса итальянские медики не справляются с количеством пациентов. Большинство европейских стран уже отправили свои медицинские бригады на поддержку Италии.

20 украинских медиков недавно также отправились на помощь Италии. В течение 14 дней они будут работать в итальянских больницах. Как встретили украинских врачей – читайте здесь.

Что известно о коронавирусе в Италии

Италия до сих пор остается одним из эпицентров пандемии коронавируса в мире.

От начала эпидемии в Италии более 132 тысяч человек заразились коронавирусом, умерли – 16 523 человека.

В то же время за 6 апреля в Италии зафиксировали 636 смертей – это самый низкий показатель с 23 марта.

В стране действует жесткий карантин: на улицу нельзя выходить без надобности.

За ситуацией в Италии следит весь мир.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала