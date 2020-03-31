Коронавирусом заразился кардинал в Италии

Коронавирус обнаружили у генерального викария Рима кардинала Анджело Де Донатиса. Его забрали в римскую больницу Джемелли.

У 66-летнего кардинала "высокая температура, но общее состояние удовлетворительное, ему прописана антивирусная терапия", сообщает телеканал Rai News 24 со ссылкой на Викариат Рима.

Смотрите также видео Папа Римский зачитал особую молитву за конец пандемии на площади Святого Петра

Отметим, что 24 марта и итальянской провинции Бергамо умер больной коронавирусом 72-летний священник. Он отдал свой респиратор, подаренный общиной церкви, младшему пациенту.

Италия ввела беспрецедентные меры в связи с пандемией коронавируса. Так, итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных ситуациях. В Италии умерли более 10% от общего количества зарегистрированных случаев коронавируса – 11 591 человек из 101 739 случаев. Выздоровели – 14 620 человек.