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Коронавирусом заразился кардинал в Италии

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Коронавирусом заразился кардинал Анджело Де Донатис / catholicvirginian.org/?p=10207

Коронавирус обнаружили у генерального викария Рима кардинала Анджело Де Донатиса. Его забрали в римскую больницу Джемелли.

У 66-летнего кардинала "высокая температура, но общее состояние удовлетворительное, ему прописана антивирусная терапия", сообщает телеканал Rai News 24 со ссылкой на Викариат Рима.

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Отметим, что 24 марта и итальянской провинции Бергамо умер больной коронавирусом 72-летний священник. Он отдал свой респиратор, подаренный общиной церкви, младшему пациенту.

Италия ввела беспрецедентные меры в связи с пандемией коронавируса. Так, итальянцам рекомендуют не покидать свои дома, кроме как для работы или в чрезвычайных ситуациях. В Италии умерли более 10% от общего количества зарегистрированных случаев коронавируса – 11 591 человек из 101 739 случаев. Выздоровели – 14 620 человек.

 

Автор: Ирина Кошанская
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Лечение Ватикан Религия
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