Минздрав обнародовал план развития системы eHealth
С начала 2019 года медицинские карты, направления, рецепты и больничные начали переходить в электронный формат. Пока таких медучреждений крайне мало, однако Минздрав хочет перевести в онлайн-режим все больницы страны.
План действий предусматривает 14 шагов, среди которых утверждение концепции электронного здравоохранения, проведение аудита действующих информационных систем и реестров в сфере здравоохранения, а также определение плана внедрения стандартов хранения и передачи медицинской информации, сообщает Правительственный Портал.
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В разработке пошагового плана приняли участие представители Национальной службы здоровья Украины, Ассоциации eHealth, профильных общественных организаций, разработчиков информационных систем и проектов международной технической помощи.
Программу развития системы eHealth утвердили министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а также руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая.
Согласован план развития eHealth
Что придусматривает eHealth?
Семейные врачи, терапевты и педиатры, которые работают в учреждениях первичной медицинской помощи, будут вносить информацию о визитах пациентов уже в электронную систему. Любую другую документацию семейным врачам вести не нужно.
Пациенты пока не могут лично заходить в свою электронную медицинскую карту и просматривать данные о состоянии здоровья. Поэтому врачи должны печатать рецепт или другую необходимую информацию.
Когда все заработает, каждый пациент будет иметь собственный кабинет и получит доступ к своим данным в e-Health.
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