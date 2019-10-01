Минздрав обнародовал план развития системы eHealth

С начала 2019 года медицинские карты, направления, рецепты и больничные начали переходить в электронный формат. Пока таких медучреждений крайне мало, однако Минздрав хочет перевести в онлайн-режим все больницы страны.

План действий предусматривает 14 шагов, среди которых утверждение концепции электронного здравоохранения, проведение аудита действующих информационных систем и реестров в сфере здравоохранения, а также определение плана внедрения стандартов хранения и передачи медицинской информации, сообщает Правительственный Портал.

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В разработке пошагового плана приняли участие представители Национальной службы здоровья Украины, Ассоциации eHealth, профильных общественных организаций, разработчиков информационных систем и проектов международной технической помощи.

Программу развития системы eHealth утвердили министр цифровой трансформации Михаил Федоров, а также руководительница Минздрава Зоряна Скалецкая.

Михаил Федоров – Министр цифровой трансформации Важно объединить усилия органов власти и частного бизнеса, а также международных партнеров, чтобы принимать эффективные решения, способствующие развитию электронной медицины. У нас есть четкий план действий, который должен быть выполнен в сроках. А также назначены ответственные за каждый пункт, поэтому никаких проволочек и отговорок.



Согласован план развития eHealth

Что придусматривает eHealth?

Семейные врачи, терапевты и педиатры, которые работают в учреждениях первичной медицинской помощи, будут вносить информацию о визитах пациентов уже в электронную систему. Любую другую документацию семейным врачам вести не нужно.

Пациенты пока не могут лично заходить в свою электронную медицинскую карту и просматривать данные о состоянии здоровья. Поэтому врачи должны печатать рецепт или другую необходимую информацию.

Когда все заработает, каждый пациент будет иметь собственный кабинет и получит доступ к своим данным в e-Health.

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