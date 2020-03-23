На Тернопольщине уже второй больной коронавирусом

На Тернопольщине официально подтвердили второй случай коронавируса Covid-19.

Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

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Известно, что это житель Монастыриского района. Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.

"В 20 часов 10 минут, 23 марта, в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19", – говорится в сообщении областного лабораторного центра.

Что известно о ситуации с коронавирусом на Тернопольщине:

Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник;

После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации;

Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта приостановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти;

На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.

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