На Тернопольщине уже второй больной коронавирусом
На Тернопольщине официально подтвердили второй случай коронавируса Covid-19.
Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.
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Известно, что это житель Монастыриского района. Пациент находится в инфекционном отделении Тернопольской больницы скорой помощи.
"В 20 часов 10 минут, 23 марта, в результате исследования методом ПЦР обнаружены фрагменты РНК вируса SARS-CoV-2. То есть, лабораторно подтвержден второй в Тернопольской области случай COVID-19", – говорится в сообщении областного лабораторного центра.
Что известно о ситуации с коронавирусом на Тернопольщине:
- Первый случай инфицирования коронавирусом в Тернопольской области зафиксировали 20 марта. Заболел 57-летний священник;
- После этого в Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации;
- Впоследствии в городе ввели масочный режим, а работу общественного транспорта приостановили. Маршрутки будут возить на работу только медиков, правоохранителей, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, работников органов государственной власти;
- На въездах в Тернополь планируют создать санитарно-контрольные посты. Там будут проводить температурный скрининг.
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