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Переселенцы из Донецка привезли эвакуированным из Уханя пищу: фото

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В Новые Санжары переселенцы привезли еду / poltava.to

Переселенцы из оккупированного Донецка выразили поддержку эвакуированным из Уханя, которых поместили на 14-дневный карантин в Новых Санжарах Полтавской области, и привезли им продукты: напитки, фрукты и сладости.

Об этом написал журналист Владимир Рунець в Facebook.

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"Приехали переселенцы из Донецка. Привезли все, что смогли", – написал он.

По его словам, люди выразили поддержку, потому что чувствовали похожее отношение.

Нас уже обвиняли, что война из-за нас. Этих людей обвинят, что вирус из-за них,
– передал слова переселенцев журналист.

Рунець добавил, что они отказались давать комментарии, разгрузили машину продуктов перед санаторием и поехали.

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Столкновения в Новых Санжарах: основное

  • Жители поселка Новые Санжары 19 февраля устроили массовые протесты и выступали против размещения в их медцентре эвакуированных из китайского Уханя людей.
  • Утром 20 февраля к поселку съехалась полиция и Национальная гвардия Украины, привезли военную технику, в частности бронеавтомобили.
  • В течение четверга местные жители перекрывали дороги, жгли шины и даже устроили стычки с правоохранителями. Когда полицейским вечером 20 февраля удалось оттеснить людей и сделать коридор для 7 автобусов с эвакуированными, местные начали бросать камнями в транспорт и кричать "Ганьба". Эвакуированные украинцы в ответ показывали сердечки.
  • В результате столкновений пострадали 9 правоохранителей и 1 гражданское лицо. Им оказывают помощь медики.
  • Национальная полиция начала два уголовных производства по факту массовых беспорядков в поселке Новые Санжары.
  • Заметим, самолет SkyUp с эвакуированными из Китая украинцами и гражданами других стран прибыл в Украину утром 20 февраля. Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов коронавируса или иной простуды.
  • На карантине в Новых Санжарах находятся 45 эвакуированных украинцев, 27 иностранцев и персонал, обслуживавший людей на самолете. В помещении медцентра будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности.

Столкновения протестующих и полиции в Новых Санжарах: видео​

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новые Санжары Новости Здоровье Здоровье Коронавирус 2020 Новости Донецка Новости Полтавы Война на Донбассе Лечение
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