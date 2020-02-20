Почему эвакуированных из Уханя везут не в инфекционную больницу

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, почему для карантина выбрали обсервацию, а не инфекционную больницу.

Виктор Ляшко отметил, что к месту обсервации нет особых требований в отношении вентиляции и т.д., сообщает Укринформ.

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Как пояснил Ляшко, размещать здоровых людей в больницах, в то время, когда в стране бушует грипп – нецелесообразно. Ведь такие действия могут нанести вред и ограничить в медицинской помощи тех украинцев, которые действительно в ней будут нуждаться.

Нам часто говорят, почему мы в больницы не отвозим (эвакуированных из Китая граждан), я заявляю, что завезя 100 здоровых людей для изоляции в больницы, когда в стране повышенный эпидемический сезон гриппа – мы ограничим в доступе к квалифицированной медицинской помощи украинцев, которые будут в ней нуждаться, поскольку мы привлекли бы медицинский персонал, кровати и боксы,

– заявил Виктор Ляшко.

Если у кого из эвакуированных появятся симптомы простуды, то сразу вызовут бригаду экстренной медицинской помощи, которая сможет транспортировать больного в больницу Полтавы или Харькова. После этого, человеку предоставят изолированное помещения (бокс).

Также Виктор Ляшко отметил, что обсерватор – это не учреждение здравоохранения, и вовсе не должно быть особых условий пребывания. Цель обсервации – ограничение контакта человека с внешним миром, и после окончания инкубационного периода и при отсутствии симптомов человек выпускается наружу. Ляшко добавил, что выбор на "Новые Санжары" пришелся потому, что это заведение государственного уровня, и его можно достаточно быстро освободить.

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Коротко об эвакуации людей из Уханя

20 февраля самолет SkyUp сделал конечную остановку в Харькове, откуда эвакуированных людей автобусами отправили в медцентр "Новые Санжары", что в Полтавской области.

Ни у одного эвакуированного нет никаких симптомов простуды.

На карантин пойдут не только эвакуированные 45 украинцев и 27 иностранцев, но и персонал, обслуживавший людей на самолете.

Жители поселка городского типа Новые Санжары протестуют против решения властей и не хотят, чтобы эвакуированных селили в местный медцентр. Кроме перекрытия дорог и поджога шин, состоялась еще и схватка с правоохранителями.

Персонал "Новых Санжар" вывезли. С эвакуированными будут контактировать только те врачи, которые находились на самолете.

В помещении будут действовать все необходимые меры инфекционной безопасности. Отходы не будут попадать в общую канализацию, а будут утилизироваться.

Медцентру обеспечена постоянная охрана.



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