Результаты выборов президента Украины: Супрун рассказала, что поможет лучше, чем алкоголь

Вся предвыборная кампания является серьезным стрессом для украинцев, а особенно – результаты выборов. Однако совсем необязательно пить алкоголь, чтобы расслабиться и успокоить нервы. С этим лучше справятся другие напитки.

На самом деле алкоголь совсем не так влияет на наш организм, как мы ожидаем. Последствия такого релакса могут быть еще печальнее, чем причина его употребления.

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Ульяна Супрун "Возьмем знакомый благодаря гомеопатии (которая не работает) эффект плацебо. Оказывается, он распространяется и на алкогольные напитки. В слепом опыте люди пили джин с тоником и просто тоник, а пьянели и те, и вторые. Дело в том, что кроме сильного тормозящего эффекта алкоголя есть еще действие самого общения – от шуток с друзьями выделяется серотонин, от ожидания встречи в баре и приятной атмосферы расслабления – дофамин. Поэтому главное – встретиться с друзьями или любимыми. А что пить – не так важно".

Гибискус

Исследования на животных и людях убедительно показали, что гибискусовый чай снижает давление и снимает отеки, и при этом не нарушает баланс электролитов. Более того, регулярное употребление чая из гибискуса снижает общий уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности ("плохой холестерин"). К тому же, этот чай можно пить холодным в бокале, он будет напоминать каберне.



За выборами можно наблюдать с хорошим чаем/ Источник: Unsplash

Белый чай

Полезен для здоровья зубов: он подавляет амилазу слюны, поэтому углеводы пищи не становятся простыми сахарами — пищей для бактерий зубного налета. Флавоноиды и катехины белого чая предотвращают рост зубного камня. Белый чай может предотвращать свободнорадикальные процессы в коре головного мозга. Это особенно актуально для больных диабетом, показали опыты на крысах.

Вербена

Есть, хоть и довольно слабые, клинические доказательства того, что чай из вербены успокаивает, снимает тревожность, улучшает пищеварение, препятствует вздутию и диарее и имеет антимикробные свойства. Экстракты вербены, действительно, могут остановить рост ряда патогенных бактерий и имеют мощное антиоксидантное действие.

Ромашка лекарственная

Успокоит не хуже алкоголя, так как способствует образованию гамма-аминомасляной кислоты, тормозного нейромедиатора. Но этот напиток не будет вызывать тревожность впоследствии, в отличие от алкоголя. Пейте ромашковый чай, если вам сложно уснуть из-за тревожности, или у желудка повышенная кислотность, язва или колит. Кроме этого, чай из ромашки может предотвращать развитие остеопороза, хотя и не является лекарством.



Среди чаев точно будет такой, какой подойдет именно вам / Источник: Unsplash

Мелисса

Во многом напоминает ромашку. Напиток из мелиссы обладает спазмолитическим действием, и может помогать при детских коликах. Мелисса уменьшает воспаление, успокаивает, и обладает мощным антиоксидантным действием.

Зеленый чай

Не хотите повреждения свободными радикалами? Пейте зеленый чай. Его антиоксидантные свойства — не миф. Более того, зеленый чай снижает уровень кортизола и даже предотвращает деменцию. Потребление зеленого чая снижает риск болезни Альцгеймера и накопления висцерального жира (роста живота). Конечно, если не запивать чаем бесконечные вкусности. Зеленый чай и умеренные физические нагрузки существенно уменьшают симптомы ревматоидного артрита.



В конце концов, чай – это просто красиво/ Источник​: Unsplash

Имбирь

Содержит много антиоксидантов джинджеролов. Благодаря этому имбирный "чай без чая" может останавливать уже знакомые нам свободнорадикальные процессы, возникающие после тренировки или при воспалении желудочно-кишечного тракта. Имбирный чай уменьшает тошноту, в том числе при токсикозе во время беременности.

Зверобой

Действует не хуже алкоголя, если учитывать рост уровня нейромедиатора серотонина. Активное вещество гиперфорин, которое содержится в зверобое, влияет на активность генов, отвечающих за образование серотонина. Недостаток серотонина связывают с клинической или сезонной депрессией. Предупреждаем: именно потому, что все так серьезно — гены, мозг — чаи из зверобоя нельзя совмещать с антидепрессантами, но и лечить депрессию одним только чаем тоже не стоит.

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