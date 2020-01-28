Смертельный коронавирус: В МИД дали советы украинцам, которые планируют поехать в Китай

В Китае из-за коронавируса на карантине сейчас находится 16 городов провинции Хубэй. В Министерстве иностранных дел украинцам, которые собираются или поехали в Китай, дали советы.

Главный совет – лучше воздержаться от поездок в города, где есть наибольший риск заражения, сообщают в МИД.

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Случаи инфицирования этим вирусом подтверждены на территории почти всех китайских провинций, городов центрального подчинения, автономных районов и специальных автономных районов Гонконг и Макао.

Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:

проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;

ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;

избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,

избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;

не контактируйте с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;

тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;

при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.

На сайтах Посольства Украины в КНР и МИД Украины можно найти актуальную информацию.

Поскольку распространение вируса наблюдается и в других странах мира, МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют путешествия за границу, отслеживать сообщения и следовать рекомендациям официальных органов стран, в которые планируются поездки,

– отметили в МИД.

"Горячие линии" на территории Китая:

Посольство Украины в КНР +8613701230647;

Генеральное консульство Украины в Гуанчжоу +8618520437737;

Генеральное консульство Украины в Шанхае +8613816318830.

Также можно звонить на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238-16-57.

Смотрите в видео что известно о смертельном коронавирусе: