Смертельный коронавирус: В МИД дали советы украинцам, которые планируют поехать в Китай
В Китае из-за коронавируса на карантине сейчас находится 16 городов провинции Хубэй. В Министерстве иностранных дел украинцам, которые собираются или поехали в Китай, дали советы.
Главный совет – лучше воздержаться от поездок в города, где есть наибольший риск заражения, сообщают в МИД.
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Случаи инфицирования этим вирусом подтверждены на территории почти всех китайских провинций, городов центрального подчинения, автономных районов и специальных автономных районов Гонконг и Макао.
Рекомендации для украинцев, которые запланировали путешествие в Китай или уже там находятся:
- проявляйте повышенную бдительность, учитывайте риски и уточняйте актуальную ситуацию с эпидемией в определенном регионе;
- ешьте только правильно термически обработанные продукты животного происхождения и рыбу;
- избегайте контакта с животными, не посещайте рынки, где продают мясо,
- избегайте цирков, зоопарков, ферм и т.д.;
- не контактируйте с людьми, которые имеют признаки респираторных заболеваний;
- тщательно мойте руки, особенно после посещения мест скопления людей и перед едой; пользуйтесь антисептическими средствами;
- при симптомах, похожих на грипп или ОРВИ (неожиданное ухудшение состояния, повышение температуры тела, насморк, кашель и т.д.) минимизируйте контакты с другими людьми и безотлагательно обратитесь в больницу.
На сайтах Посольства Украины в КНР и МИД Украины можно найти актуальную информацию.
Поскольку распространение вируса наблюдается и в других странах мира, МИД рекомендует гражданам Украины, которые планируют путешествия за границу, отслеживать сообщения и следовать рекомендациям официальных органов стран, в которые планируются поездки,
– отметили в МИД.
"Горячие линии" на территории Китая:
- Посольство Украины в КНР +8613701230647;
- Генеральное консульство Украины в Гуанчжоу +8618520437737;
- Генеральное консульство Украины в Шанхае +8613816318830.
Также можно звонить на круглосуточную "горячую линию" МИД Украины: +38 (044) 238-16-57.
Смотрите в видео что известно о смертельном коронавирусе: