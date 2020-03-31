В Канаде количество зафиксированных случаев коронавируса выросло на 37%
Количество заразившихся коронавирусом на территории Канады возросло от выходных (28-29 марта) до более 7 тысяч человек. От начала эпидемии умерли 92 местных жителя. Больше всего от распространения недуга пострадала провинция Квебек.
Об увеличении количества клинически подтвержденных случаев коронавируса в Канаде информирует министерство здравоохранения страны.
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Количество заразившихся коронавирусом, с прошлых выходных выросло с 5,4 до 7,4 тысячи людей,
– говорится в сообщении.
То есть за несколько дней показатель вырос на 37%.
Как выглядит количество случаев коронавируса в регионах:
- в провинции Квебек, которая больше всего пострадала от эпидемии, зафиксировали примерно 3,4 тысячи заражений;
- в соседней провинции Онтарио, где расположена столица Канады Оттава – более 1,7 тысячи;
- в провинции Британская Колумбия, на Западе – заболела примерно тысяча человек.
В то же время провинция Онтарио опережает Квебек по количеству летальных случаев. В Онтарио их 33, а в Квебеке – 25.
Сейчас единственной административной единицей Канады, где еще не зафиксировали коронавирус, является Нунавут – северная и наименее населенная территория.
К слову, ощутимый рост количества зараженных коронавирусом в Канаде зафиксировали еще неделю назад. По состоянию на 22 марта в стране было выявлено около 1,4 тысячи заражений.
Коронавирус в Канаде: главное
- По состоянию на 31 марта в Канаде зафиксировали 7 тысяч 474 случая коронавируса. Умерли 92 человека, выздороветь удалось более тысячи человек.
- В столице Канады объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.
- 18 марта США и Канада согласились закрыть границу между странами. Ведь именно Соединенные Штаты стали новым эпицентром распространения коронавируса.
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