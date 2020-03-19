В США будут стримить похороны людей умерших от коронавируса

В США из-за коронавируса похороны происходят только в присутствии близких родственников. Их снимают, чтобы это смогли увидеть далекие родственники.

От коронавируса уже умерло почти 9 тысяч человек. Поэтому даже на похоронах все чаще прибегают к мерам против распространения заболевания, пишет Fox News.

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Центр по контролю и профилактике заболеваний составил рекомендации, по которым количество присутствующих на похоронах должно быть ограничено только самыми близкими членами семьи. Для других близких людей церемония может транслироваться в Интернете.

Почему похороны происходят без людей?

Такие меры вводятся не потому, что люди могут заразиться от умершего человека, а для сохранения карантина и чтобы люди не заражали друг друга во время процессии.

В Великобритании также начали проводить захоронения дистанционно. В Ирландии же рекомендовали отложить проведение захоронения, а в Италии, которая серьезно пострадала от вспышки китайского вируса, похороны проходят без людей.



Данные о смертности от коронавируса/Инфографика 24 Канала

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