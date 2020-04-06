В Украине запустили еще один бесплатный сервис для приема у врача онлайн

IT-активисты поддержали врачей и внедрили на базе всеукраинской системы "Поликлиника без очередей" функцию онлайн-консультации. Теперь, в условиях эпидемии COVID-19 медицинские работники могут оказывать медицинские услуги пациентам дистанционно.

Медицинская информационная система "Поликлиника без очередей" была внедрена в рамках медицинской реформы, и сейчас работает в 18 областях Украины. К сервису уже подключились больше 8 800 врачей, люди записались с ее помощью на свыше 10 миллионов приемов.

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Для защиты врачей и пациентов в условиях эпидемии коронавируса на базе системы разработчики создали платформу для предоставления пациентам онлайн-помощи. Также врачи смогут консультироваться между собой.

Директор одесской Детской городской поликлиники №6 Сергей Горищак “Врачи – это первая линия борьбы с коронавирусом, следовательно, их здоровье так же важно, как и здоровье пациентов. Кроме того, с каждым днем нагрузка на медицинский персонал растет, а другие болезни тоже никто не отменял. Людям нужно лечиться, получать рецепты, справки”.

По его словам, дистанционное консультирование помогает решить многие из этих и других текущих проблем, количество которых будет только расти. Это современный формат взаимодействия, который позволяет не тратить время на поход к врачу и не подвергать себя и окружающих риску. Если нужно, она позволяет комбинировать дистанционное и живое общение.



Запись на онлайн консультацию / Скриншот

Как записаться на онлайн прием?

Запись на онлайн прием происходит обычным для пациентов способом через сайт pb4.com.ua. Выбрав нужного врача и удобное время, человек имеет возможность провести телеконсультацию с врачом со своего кабинета пациента.

Сооснователь группы компаний IT4Medicine

Андрей Заяц “Последние несколько лет мы активно внедряем телемедицинские технологии в практику врачей. А сегодня в условиях эпидемии коронавируса телемедицина из категории инноваций стремительно перешла в категорию необходимых инструментов. Вирус мы однозначно победим, надеюсь с большим достоянием. А именно с практикой повседневного использования телемедицины и в "мирное" время”.

Создание эффективного решения для медицинских онлайн-консультаций стало возможно благодаря интеграции системы "Поликлиники без очередей" с другими программными решениями группы компаний IT4Medicine. В частности, с телемедицинской платформой MEDINET, которая обеспечивает современную связь между врачами первичной медицинской помощи и специалистами вторичного и третичного звеньев в разных уголках страны.

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