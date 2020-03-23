В Украину прибудут дополнительные тесты на коронавирус, маски и аппараты вентиляции легких

В "Борисполе" в ночь на 23 марта приземлился первый грузовой самолет из Китая, который доставил в Украину тест-системы полимеразной цепной реакции для выявления коронавируса, а также экспресс-тесты, аппараты искусственной вентиляции легких, маски, защитные костюмы и еще много чего необходимого. Дополнительная партия таких средств поступит уже на этой неделе.

Этот груз будет распределен по всем регионам Украины и поступит в больницы, лаборатории, аптеки, к полицейским, пограничникам и военным, заявил в видеообращении 23 марта президент Владимир Зеленский.

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"Замечу, что это только первая партия того, что нам действительно очень необходимо", – подчеркнул глава государства.

Он добавил, что сейчас продолжается активная и непрерывная работа, чтобы уже на этой неделе из Китая, Южной Кореи и многих других стран в Украину прибыли дополнительные тест-системы ПЦР, респираторы, маски, быстрые тесты и аппараты искусственной вентиляции легких.

"Наша задача номер 1 – обеспечить украинцев всем необходимым. Для этого все органы государственной власти работают фактически круглосуточно. Наш девиз в последние недели – выспимся после коронавируса", – добавил Зеленский.

Смотрите видеообращение Зеленского: