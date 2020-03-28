Вернулась из Франции и обратилась к медикам: еще один случай COVID-19 в Одессе
В Одессе зафиксировали еще один случай заболевания COVID-19 – у женщины 1963 года рождения, которая вернулась из Франции. В регионе это уже шестая человек, инфицированный коронавирусом.
Об этом рассказал в фейсбуке глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый поздно вечером 27 марта.
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Известно, что положительный результат на COVID-19 вечером пятницу 27 марта предоставил лабораторный центр в Одессе. Однако включило ли этот случай МОЗ в обнародованную часом раньше статистику о 310 инфицированных – пока неизвестно.
"Женщина 1963 года вернулась из Франции и после выявления симптомов обратилась к медикам", – сообщил Куцый. И добавил, что в регионе в целом теперь зарегистрировано 6 больных.
Что известно об инфицированных коронавирусом одесситов
- Мужчина 1963 года рождения, находится на самоизоляции в Киеве. Вместе с женой вернулись из Италии.
- Его жена, 1965 года рождения, также в Киеве. Об инфицировании супругов стало известно 25 марта.
- Также 25 стало известно об инфицировании мужчины 1973 года рождения, который вернулся из Германии.
- 26 марта подтвердили диагноз у мужчины 1983 года рождения, который приехал из США.
- А также у мужчины 1995 года рождения, который тоже приехал из США.
- Шестой случай – женщина 1963 года, которая приехала из Франции (анализ подтвержден 27 марта).
Последние четверо находятся в Одессе, один из них – в Одесской городской инфекционной больнице.
Коротко о ситуации с коронавирусом в Украине
- Подтвержденных случаев состоянию на конец 27 марта – 310, 5 человек умерли и 5 – выздоровели.
- Кабинет Министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
- Карантинные мероприятия продлятся как минимум до 24 апреля.
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