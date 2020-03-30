Шеф-кухар по-домашньому: як навчитись секретів кулінарії на карантині

Запровадження карантину в Україні через стрімке поширення коронавірусу обмежило доступ до чималої кількості послуг, якими українці щодня користувались. Втім, тепер з’явилась чудова можливість самим зробити те, що вже давно було у планах, але через постійну зайнятість відкладалось. Зокрема, це стосується і кулінарії.

Проект створено за підтримки МХП. Про вимоги дотримання карантину неодноразово наголошували як у ВООЗ, так і в урядах різних країн. Тому чимало громадян сумлінно дотримуються правил самоізолювання та гігієни. Навіть провідні шеф-кухарі світу змушені були повідомити, що тимчасово закривають свої ресторани на карантин, щоб вберегти як свою команду кухарів та персонал, так і гостей закладів.

Також на тему: Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція

Перебуваючи вдома, вони вирішили допомогти своїм шанувальникам здобути кулінарні знання, не виходячи з дому, публікуючи різні рецепти чи відеоуроки. Деякі з них запровадили онлайн-марафони, де умови участі є надзвичайно простими, а дехто не відмовився дати власні майстер-класи безкоштовно.



Смородиновий торт "Опера" з кокосом Лізи Глінської / glinskaya.com.ua

Переможниця 2 сезону кулінарного шоу "Мастер Шеф", випускниця всесвітньо відомої французької кулінарної школи Le Cordon Bleu, ведуча 9 сезону "Мастер Шеф" та "Мастер Шеф. Професіонали" 1 сезону, автор двох кулінарних книг, талановитий кондитер – Єлизавета Глінська безкоштовно навчає охочих кондитерського мистецтва на своєму ютуб-каналі.

Також, Єлизавети Глінська запустила платні онлайн майстер-класи, у яких навчає та ділиться секретами приготування своїх власних авторських десертів та класичної випічки.

Ще один випускник кулінарної школи Le Cordon Bleu, що у Парижі – Євген Клопотенко стверджує, що кулінарія може зробити ваше життя ще яскравішим та наповнити його новими смаками та ароматами.

Євген Клопотенко знаний новатор у світі кулінарії, а саме в шкільному харчуванні. Нещодавно Євген Клопотенко зустрічався з Оленою Зеленською та здійснив з першою леді України поїздку до однієї з київських гімназій. Шеф-кухар заснував проєкт "Нове шкільне харчування | CultFood" та розпочинає успішно покращувати життя наступних поколінь.

Ресторатор організував досить незвичну доставку страв зі свого ресторану "100 років тому вперед". Кожен охочий може замовити у закладі будь-яку страву, навіть якщо її немає у меню ресторану.

Євген Клопотенко розповідає про тонкощі приготування вишуканих страв з простих продуктів, які може придбати звичайний українець та ділиться їхніми рецептами на своєму сайті https://klopotenko.com/



Клопотенко ділиться своїми рецептами / фото: facebook.com/RecepiesIevgenKlopotenko

Улюбленець публіки ще з часів 5 сезону "Мастер Шеф", у якому Євген здобув перемогу, також підготував для всіх охочих кулінарний курс "Думати як кухар". По закінченню навчання ви отримаєте особистий сертифікат про успішне закінчення курсу від кулінарного експерта Євгена Клопотенка.

Читайте також: Як не захворіти на коронавірус: найважливіші засоби профілактики

Підтримала шеф-кухарів й українська ТМ "Наша Ряба", випустивши нову лінійку "Секрети Шефа" з натуральними спеціями. З їхньою допомогою кожен, незалежно від віку та навичок, зможе приготувати вишукану страву від шефа власноруч. Рецепти – швидкі у приготуванні, а страви – надзвичайно смачні та соковиті. Готуйте як шеф разом з "Секрети шефа" від ТМ "Наша Ряба".

Шеф-кухар із 23-річним досвідом роботи – Володимир Ярославський – проводить безкоштовні онлайн майстер-класи в соцмережі інстаграм, у яких чи не кожного дня розповідає та ділиться власними кулінарними секретами.



Онлайн курси в інстаграмі / скріншот

Користувачі з усіх куточків країни та світу можуть задати Володимиру запитання про ту чи іншу страву, а шеф-кухар розповідає, як їх приготувати.



Ярославський охоче відповідає на запитання користувачів / masterchef.stb.ua

Також Володимир Ярославський записує відеорецепти та викладає їх у соцмережах. Кухар не веде свій ютуб-канал через те, що полюбляє проводити з шанувальниками тільки живі онлайн-зустрічі, де він одразу може розповісти про головне.

Щодо закордонних шеф-кухарів, популярний у цілому світі британський кухар Гордон Рамзі, ресторани якого відзначені 16 зірками Мішлен, активно викладає свої рецепти з відео на власному ютуб-каналі.

Шеф-кухар щотижня записує новий майстер-клас у відеоформаті та навчає тонкощам гастрономії шанувальників з цілого світу.



Рамзі має 16 зірок Мішлен / i2.wp.com

Гордон Рамзі також відомий як телеведучий та суддя багатьох кулінарних шоу: "Пекельна кухня", "Найкращий кухар Америки", "Жахи на кухні" та "The F-Word". Якщо вам до вподоби навчатись саме у такому розважальному форматі, радимо не зволікати та мерщій починати дивитися та пізнавати новий світ професійної кулінарії разом із Гордоном Рамзі.

Проект створено за підтримки МХП.