У Швейцарії внаслідок ускладнень коронавірусу померло немовля. Це перший летальний випадок через COVID-19 в країні серед дітей.

Впродовж минулої доби у Швейцарії зареєстрували всього 2 летальні випадки через коронавірус, серед яких немовля, повідомляє The Lokal.

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Про смерть дитини журналістам розповів новий керівник відділу інфекційних захворювань Федерального управління охорони здоров'я Стефан Кустер. Він не назвав ні статі, ні ім'я, ні точного віку дитини. Також Кустер не повідомив, чи були в неї якісь супутні захворювання.

Це не дитина шкільного віку. Померло немовля,

– уточнив Кустер.

Відомо, що немовля заразилося за кордоном, після чого проходило лікування в лікарні Цюриха.

Додамо, що у Швейцарії вважають, що діти до 10 років нібито вкрай рідко можуть заразитися коронавірусом та передавати його. Внаслідок цього літнім людям навіть дозволили контактувати з дітьми до десятирічного віку.