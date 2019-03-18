Скільки людей померли від кору в Україні

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Кір в Україні 2019 - статистика смертності від кору
З початку року на кір захворіло понад 30 тисяч людей / express.co.uk

Загалом із 28 грудня 2018 року до 14 березня 2019 року на кір в Україні захворіло 30 794 людини — 13 825 дорослих і 16 969 дітей. З початку року від кору померло 11 людей.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. 

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Протягом 11-го тижня 2019 року на кір захворіли 2 146 людей — 1 044 дорослих та 1 102 дитини.

16 березня від ускладнень кору – пневмонії – померла 9-річна дівчинка в Рівненській області. У Міністерстві охорони здоров’я зауважують, що найчастіше на кір хворіють діти, які вчасно не отримали другу дозу вакцини.

Кір в Україні
Кір в Україні

 
Кір – що це?
Інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях до двох годин.

Щоб вберегтись від кору потрібно зробити дві дози вакцини, які захищають від хвороби на усе життя. Ревакцинація не потрібна, якщо вам зробили таке щеплення в дитинстві (1 і 6 років).

Симптоми кору

Симптоми кору

Спочатку спалаху інфекції в Україні захворіло більше людей, ніж у всій Європі разом.

Що треба знати про кір: дивіться відео

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Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Здорове життя Міністерство охорони здоров’я Кір
Джерело: Здоров'я 24
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