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Спецоперація та перевірка алгоритмів: як МОЗ інспектувало Миколаївщину через COVID-19

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Віктор Ляшко / Пресслужба Кабміну

Команда МОЗ на чолі з головним санітарним лікарем України Віктором Ляшком 9 квітня провела перевірку у Миколаївській області. Це поки єдиний регіон України, де не виявили жодного інфікованого COVID-19.

Аби перевірити правильність виконання усіх алгоритмів місцевими медиками, інспектори навіть провели "спецоперацію". Про це під час брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров’я та головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

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На Миколаївщині ми розглядали ситуацію щодо відсутності випадків коронавірусної хвороби на території регіону. Перед цим провели вночі спецоперацію: відібрали зразки від хворих з пневмоніями, які перебували в лікарнях Миколаївської області. Відправили зразки на перевірку в іншу область, потім звірили результати,
– розповів він.

Робили це фахівці, щоб пересвідчитися що у регіоні нема приховувань COVID-19. Станом на 10 квітня в офіційній статистиці, оприлюдненій міністерством, Миколаївщина й надалі залишається єдиним регіоном, де немає зафіксованих випадків інфекції.

"Перевірили також алгоритми роботи: від дзвінка пацієнта до сімейного лікаря і швидкої, від взяття зразків для аналізу до їх передачі в лабораторії. Маємо певні проблеми в цьому алгоритмі, медикам ми вже надали рекомендації", – додав Ляшко.

Окрім того, у МОЗ сподіваються, що після інспекції на Миколаївщині будуть проводити більше тестів на виявлення COVID-19 у людей.

Яка ситуація з коронавірусом в Україні? Станом на 10 квітня в державі вже виявили 2 203 підтверджених випадки інфікування COVID-19.  На жаль, 69 з них врятувати не вдалося, вони померли від ускладнень, спричинених хворобою. Разом з тим, одужав 61 пацієнт. Найгірша ситуація у Києві та на Буковині. А ось замість Тернопільської на 3 місці за кількістю хворих опинилася Івано-Франківська область (254 випадки інфікування). На Прикарпатті також найвища в Україні смертність від COVID-19: 17 летальних випадків.

Автор: Ірина Вихрущ
Теги: Коронавірус в Україні Новини політики Міністерство охорони здоров’я Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Лікування Здоров'я Новини Миколаєва Віктор Ляшко
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