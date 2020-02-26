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Температурний скринінг – це не панацея: МОЗ

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Заходи безпеки проти поширення коронавірусу в Україні / galinfo.com.ua

Головний санітарно-епідеміологічний лікар України Віктор Ляшко розповів, що температурний скринінг – це один з елементів для захисту наших кордонів від проникнення коронавірусу.

Про це Ляшко розповів 26 лютого, під час брифінгу за підсумками засідання Уряду.

До теми: Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19

Температурний скринінг дозволяє нам вчасно подивитись і ізолювати людину для проведення досліджень,
– заявив Віктор Ляшко.

У випадку підозри на коронавірус, проводиться збір контактів усіх людей, які подорожують з країн де зафіксована передача цієї інфекції. Впродовж інкубаційного періоду, з людиною спілкуватимуться лікарі за місцем перебування та сімейний лікар. 

Окрім того, в Україні розробили пам'ятку про самоізоляцію, яка запроваджена у більшості країн світу. Людям, які бували у країнах де зафіксована коронавірусна інфекція, рекомендують "проходити обсерватор в домашніх умовах" та звести контакти з іншими людьми до мінімуму.

При наявності симптомів важливо не йти до лікаря, а подзвонити до нього. Після цього або приїде швидка допомога та госпіталізує пацієнта, або лікар самостійно прийде додому для огляду.

25 лютого на кордонах України ввели додаткові заходи безпеки. На Закарпатті їх особливо посилили через те, що у 99% випадків транспортні засоби на маршруті Італія – Україна використовують саме пункт пропуску "Тиса". Прикордонники працюють у масках й рукавичках та за добу піддали температурному скринінгу понад 2100 осіб.

Головне про готовність України до поширення коронавірусу

 

  • 20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. До сьогодні у жодного прибулого немає симптомів застуди.
  • Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.
  • Жителі "Нових Санжар" 19-20 лютого влаштували масові протести – люди перекривали дороги, палили шини, кидали у вікна автобусів каміння та влаштували сутички з поліцією. Під час подій постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.
  • Аби заспокоїти настрої людей міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька теж заселилася до обсервації.

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Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Держприкордонслужба Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Здоров'я Медицина
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