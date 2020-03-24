У Дніпрі помер пацієнт з підозрою на коронавірус
У Дніпрі помер 45-річний чоловік, він мав підозру на коронавірус, однак офіційно недугу не підтвердили. Відомо, що чоловік напередодні відпочивав в Єгипті.
Його госпіталізували 24 березня о 18:00, однак лікарям не вдалося врятувати його життя. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, зазначили у пресслужбі ОДА.
Важливо У Тернопільській області зафіксували вже 5 випадків зараження коронавірусом
Бондаренко додав, що після 10-денної подорожі 45-річний чоловік занедужав, проте займався самолікуванням. Він звернувся до лікарів в останній момент. На жаль, попри максимальні зусилля, врятувати пацієнта не вдалося.
Чи причиною ускладнень став саме коронавірус, нині з’ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра. Ще раз закликаю мешканців області: щойно відчули нездужання, негайно телефонуйте лікарю. Самолікування може призвести до трагічних наслідків,
– наголосив Бондаренко.
Станом на 24 березня на Дніпропетровщині підтвердили 2 випадки захворювання на коронавірус. Ще 9 людей нині перевіряють.
Географія поширення коронавірусу в Україні:
- місто Київ — 29 випадків;
- Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний та 1 людина одужала);
- Київська область — 16 випадків;
- Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);
- Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);
- Дніпропетровська область — 2 випадки;
- Тернопільська область — 5 випадків;
- Львівська область — 2 випадки;
- Донецька область — 1 випадок;
- Черкаська область — 1 випадок.