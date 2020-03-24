У Дніпрі помер пацієнт з підозрою на коронавірус

У Дніпрі помер 45-річний чоловік, він мав підозру на коронавірус, однак офіційно недугу не підтвердили. Відомо, що чоловік напередодні відпочивав в Єгипті.

Його госпіталізували 24 березня о 18:00, однак лікарям не вдалося врятувати його життя. Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, зазначили у пресслужбі ОДА.

Важливо У Тернопільській області зафіксували вже 5 випадків зараження коронавірусом

Бондаренко додав, що після 10-денної подорожі 45-річний чоловік занедужав, проте займався самолікуванням. Він звернувся до лікарів в останній момент. На жаль, попри максимальні зусилля, врятувати пацієнта не вдалося.

Чи причиною ускладнень став саме коронавірус, нині з’ясовується. Результати досліджень будуть відомі вже завтра. Ще раз закликаю мешканців області: щойно відчули нездужання, негайно телефонуйте лікарю. Самолікування може призвести до трагічних наслідків,

– наголосив Бондаренко.

Станом на 24 березня на Дніпропетровщині підтвердили 2 випадки захворювання на коронавірус. Ще 9 людей нині перевіряють.

Географія поширення коронавірусу в Україні:

місто Київ — 29 випадків;

Чернівецька область — 38 випадків (1 летальний та 1 людина одужала);

Київська область — 16 випадків;

Івано-Франківська область — 5 випадків (1 летальний);

Житомирська область — 2 випадки (1 летальний);

Дніпропетровська область — 2 випадки;

Тернопільська область — 5 випадків;

Львівська область — 2 випадки;

Донецька область — 1 випадок;

Черкаська область — 1 випадок.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу