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У Полтавській області експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат

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Коронавірус у Полтаві / Unsplash

На Полтавщині перша підозра на COVID-19. Експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у літньої жінки з Кременчука.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбук.

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У 75-річної жінки встановили легеневу пневмонію, а експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус. Зразки хворої для перевірки направили у Національну референс-лабораторію.

Відомо, що жінка не була за кордоном. Нині встановлюється коло осіб, з якими вона контактувала.

Попередньо зразки крові пацієнтки будуть ще двічі протестовані в Кременчуці експрес-тестами інших виробників. Проте остаточні результати будуть відомі тільки після аналізу ПЛР в Києві,
– додав Малецький.

Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Здоров'я Лікування Новини Полтави
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