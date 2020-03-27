У Полтавській області експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат

На Полтавщині перша підозра на COVID-19. Експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у літньої жінки з Кременчука.

Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбук.

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У 75-річної жінки встановили легеневу пневмонію, а експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус. Зразки хворої для перевірки направили у Національну референс-лабораторію.

Відомо, що жінка не була за кордоном. Нині встановлюється коло осіб, з якими вона контактувала.

Попередньо зразки крові пацієнтки будуть ще двічі протестовані в Кременчуці експрес-тестами інших виробників. Проте остаточні результати будуть відомі тільки після аналізу ПЛР в Києві,

– додав Малецький.

Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу

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