У Полтавській області експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат
На Полтавщині перша підозра на COVID-19. Експрес-тест на коронавірус показав позитивний результат у літньої жінки з Кременчука.
Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький на своїй сторінці у фейсбук.
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У 75-річної жінки встановили легеневу пневмонію, а експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус. Зразки хворої для перевірки направили у Національну референс-лабораторію.
Відомо, що жінка не була за кордоном. Нині встановлюється коло осіб, з якими вона контактувала.
Попередньо зразки крові пацієнтки будуть ще двічі протестовані в Кременчуці експрес-тестами інших виробників. Проте остаточні результати будуть відомі тільки після аналізу ПЛР в Києві,
– додав Малецький.
Як захистити себе від коронавірусу/Інфографіка 24 Каналу
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