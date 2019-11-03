У Великобританії почали продавати пристрій проти депресії

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Лікування депресії
Лікування депресії / flowneuroscience

Компанія Flow Neuroscience оголосила про старт продажу ґаджета, який, за їх словами, може зменшити симптоми хронічної депресії. До пристрою пропонують безкоштовний додаток, який містить програму терапії, розроблену психологами.

Також потенційним клієнтам пропонується пробний період терміном у 30 днів, про це йдеться на сайті компанії. 

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Як працює пристрій

Пристрій кріпиться на лоб і передає невеликий поштовх електроенергії у префронтальну кору. Це частина мозку, яка відповідає за особистість, прийняття рішень та регулювання емоцій.

Ця технологія називається "транскраніальна стимуляція постійним струмом" і була предметом численних досліджень, більшість з яких виявили, що в певній мірі це може полегшити симптоми депресії.

Поки жодне з випробувань не виявило жодних несприятливих наслідків такого лікування, окрім почервонілої шкіри на місці розташування електродів, а також періодичний головний біль.

Подібні методи лікування змінюють потенціал нейронів, проте варто зазначити, що все індивідуально. Люди з хронічною депресією зазвичай відчувають менше нервової активності лівій частині префронтальної кори, а м'які поштовхи мають збільшити її. 

Пацієнтам рекомендується використовувати додаток, який дає корисні поради від психологів, а також нагадує про сон, харчування та фізичні вправи. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Техно Ґаджети Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Психологія
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