Багато батьків вагаються, чи водити дітей до лікарні в період пандемії коронавірусу. Турбуватися про безпеку дитини – це цілком нормально, але не варто вагатися щодо лікарських оглядів та вакцинації своїх дітей, якщо така потреба існує.

Лікарі та експерти переймаються, що страх батьків перед коронавірусом заважає захисту їхніх дітей від інших хвороб у довгостроковій перспективі, розповіла лікарка-педіатр Ірина Іванюк.

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Зрозуміло, що багато сімей обирають залишатися вдома, аби запобігти поширенню COVID-19. Втім, є ситуації, коли візит до лікаря є необхідним.

За словами лікарки Ірини Іванюк, педіатри особливо ретельно ставляться до планування обстежень та відвідувань хворої дитини в різний час дня. Багато клінік розбивають штат персоналу, тому деякі медпрацівники займаються лише обстеженнями, а інші консультують хворих пацієнтів.

Для додаткового зниження ризику поширення інфекції, лікарі обмежують кількість батьків, які можуть відвідувати кабінет огляду і вимагають від кожного відвідувача носити маску. Окрім ретельного планування годин та місць відвідування, у закладі дотримуються суворої санітарії.

Що варто знати: