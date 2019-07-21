Вчені назвали ефективний спосіб навчання, не пов'язаний з IQ і запам'ятовуванням

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Що таке неявне знання
Що таке неявне знання / quaive.com

Аби вивчити великий об'єм інформації, люди часто вдаються до запам'ятовування без суттєвого аналізу того, що вони вивчають. Насправді є ефективний спосіб здобувати знання, який не пов'язаний не тільки із запам'ятовуванням, а й навіть з IQ.

Неявне знання – вид знань, якими складно вербально поділитися з іншими. Наприклад, якщо у 5-річної дитини спитати, чому вона використовує слова у певному порядку в реченні або попросити її пояснити граматичні правила мовлення, то навряд ви почуєте доладну відповідь. Але це не означає, що дитина не володіє цими правилами. Більше того – вона їх використовує, просто не може їх сформулювати та передати іншій людині у вигляді пояснення. Це і є один з прикладів неявного знання, пише Research Digest

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"Це (неявне знання) базова система, яка лежить в основі вивчення мов, музики та інших областей", – йдеться у статті.

Науковці з університету Вісконсіна провели експеримент, у якому взяли участь 64 людини. Всім їм роздали чотири види завдань, виконати які можна було, застосувавши неявне знання. 

Перше – виявити вигадані граматичні правила. Друге – яка реакція найбільш ймовірна для тих чи інших зображень і чи взагалі ця реакція має бути. Третє – передбачити, в якій частині екрану з'явиться коло (передбачення мало спиратись на попередній досвід, оскільки кола раз по разу з'являлись у певній послідовності). Четверте – розсортувати абстрактні візуальні стимули в одну з двох категорій.


Ми можемо знати більше, ніж ми можемо сказати

Після виконання цих завдань за тиждень група повернулась для вирішення схожих задач. Але на додачу пройшли тести на пам'ять та IQ.

Згідно з результатами експерименту, у трьох з чотирьох випадків виявлено зв'язок "середнього" рівня між початковими успіхами учасників і тим, як добре вони виконували завдання за тиждень. Це свідчить про стабільність неявних здібностей до навчання. 

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Крім того, вчені з'ясували, що здатність до неявного знання не пов'язана із рівнем IQ та результатами тесту на пам'ять. За їхніми словами, це підтверджує існування абсолютно невзаємопов'язаних когнітивних здібностей.

Цікаво, що люди із високим рівнем IQ гірше проявили себе у неявному навчанні і навпаки.


Неявне знання – це досвід і практика, воно не пов'язане з IQ і запам'ятовуванням

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Психологія Мозок
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