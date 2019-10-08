Вчені створили капсулу, яка може замінити ін'єкції інсуліну

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Інсулін в таблетках
Інсулін в таблетках / agenciaorbita

Капсула безперешкодно проходить через стравохід, шлунок та печінку і випускає інсулін лише тоді, коли потрапляє до тонкої кишки.

Спроби давати пацієнтам інсулін у формі таблеток провалилися, оскільки вони рано розчиняються та виділяють гормон у непотрібному місці. Проте дослідники Массачусетського технологічного інституту таки зуміли створити капсулу, яка може завершити справу до кінця, повідомляє Daily Mail.

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Капсула вже успішно пройшла випробування на свинях. Вона розміром 30 міліметрів і її захисний шар успішно проходить повз шлунок через стійке полімерне покриття.

Згодом капсула доходить до тонкої кишки, де захисний шар розривається, після чого основний вміст розкривається на три "пелюстки". 


Капсула від діабету розкривається у шлунку та містить голки на кінчиках

На кожній із трьох "пелюсток" є мікроголки довжиною 1 міліметр. Вони притискаються до кишкової стінки та вводять інсулін в крові. Через декілька годин абсолютно вся капсула розчиняється в організмі. 

Дослідницька група сподівається, що цей препарат дійсно зможе допомогти хворим людям в майбутньому.


Як працює капсула від діабету

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Лікування Медицина Діабет дослідження
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