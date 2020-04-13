Від коронавірусу помер монах Почаївської лаври, – В'ятрович

Від коронавірусу помер монах Почаївської лаври, що у Тернопільській області. Це вже третя зафіксована смерть серед служителів Української православної церкви Московського патріархату.

Про смерть монаха Почаївської лаври повідомляє народний депутат Володимир В'ятрович у фейсбуці.

Важливо У Києво-Печерській лаврі понад 90 хворих на коронавірус: храм закривають на карантин

Зазначимо, що раніше стало відомо про смерть двох монахів з Києво-Печерської лаври – 47-річного ієродиякона Наума та 73-річного архімандрита Нектарія.

Сьогодні стало відомо про смерть від коронавірусу 40-річного монаха з Почаївської Лаври. І це – лише верхівка айсбергу,

– написав В'ятрович.

Натомість "Українська Правда" пише, що монах з Почаївської лаври був киянином та помер у столиці.

З посиланням на власні джерела у виданні повідомили, що священнослужитель приїхав з Тернопільщини, після чого йому стало погано. Його госпіталізували з підозрою на коронавірус та підтвердили наявність інфекції.

Монах близько тижня перебував у лікарні з високою температурою, після чого помер. Також повідомляють, що він хворів на цукровий діабет.

Ситуація з коронавірусом в Києво-Почаївській лаврі:

У Києво-Печерській лаврі виявили вже 90 випадків коронавірусу, 63 з яких – за минулу добу. Відомо, що серед хворих є й одіозний настоятель Павло, більш відомий як "Паша мерседес".

Приміщення монастиря зачинили на карантин та планують направити туди бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.

Зазначимо, що зовсім нещодавно у лаврі нехтували вказівками влади, закликаючи ігнорувати карантин і обійматися.

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