Винагорода за боротьбу з COVID-19: працівники лабораторій теж отримають 300% виплати

Співробітники лабораторій, які працюють з тестуванням на коронавірус, теж отримають 300% виплати, як і решту медичних працівників. Уряд уже виділив гроші на надбавки.

На оплату працівникам лабораторій виділили 280 мільйонів

Кабмін уже виділив додатково 650 мільйонів гривень для забезпечення готовності і реагування лабораторних підрозділів МОЗ на поширення COVID-19. 280 мільйонів з цієї суми підуть на оплату працівникам лабораторних центрів. Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує 24 канал.

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Сюди входять епідеміологи, працівники лабораторій, спеціалісти. Вони отримають 300% надбавку за весь період роботи з хворими на коронавірусну хворобу, з контактними особами, а також з матеріалами від інфікованих,

– повідомив Віктор Ляшко.

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