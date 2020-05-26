Винагорода за боротьбу з COVID-19: працівники лабораторій теж отримають 300% виплати
Співробітники лабораторій, які працюють з тестуванням на коронавірус, теж отримають 300% виплати, як і решту медичних працівників. Уряд уже виділив гроші на надбавки.
На оплату працівникам лабораторій виділили 280 мільйонів
Кабмін уже виділив додатково 650 мільйонів гривень для забезпечення готовності і реагування лабораторних підрозділів МОЗ на поширення COVID-19. 280 мільйонів з цієї суми підуть на оплату працівникам лабораторних центрів. Про це повідомив на брифінгу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, інформує 24 канал.
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Сюди входять епідеміологи, працівники лабораторій, спеціалісти. Вони отримають 300% надбавку за весь період роботи з хворими на коронавірусну хворобу, з контактними особами, а також з матеріалами від інфікованих,
– повідомив Віктор Ляшко.
Коротко про збільшення зарплат медикам під час пандемії
- У березні лікарям та іншим медпрацівникам, які працюють з хворими на коронавірус, дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.
- Однак вже у квітні лікарі мали отримати надбавку у розмірі до 300% вже до всієї зарплати (яка враховує стаж). Відповідно вона мала б бути більшою, ніж у березні.
- Проте на початку травня стало відомо, що в повному обсязі виплатила надбавки за березень лише одна область – Полтавська. Після численних скарг медпрацівників в уряді пообіцяли провести розслідування.
- До середини травня у більшості регіонів України таки розібрались з оплатами медикам.
- Згодом у МОЗ заявили, що планують підвищити зарплати лікарям стаціонарів та закладів екстреної медичної допомоги, які не працюють з хворими на коронавірус. Мовиться про вірусологів, лаборантів і всіх лікарів та медичних працівників, які не увійшли в пакет COVID-19.