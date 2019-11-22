Виявили новий білок, який відповідає за ожиріння

Нове відкриття американських вчених свідчить про те, що у метаболізмі ключову роль здійснює білок, про який досі майже нічого не було відомо.

Дослідники Інституту Скриппс, про яких розповідає Eurek Alert, застосували новітні методи й виявили білок PGRMC2, який оточує молекулу гема.

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Білок PGRMC2

Його відключення у піддослідних тварин призводило до розвитку симптомів діабету та інших порушень метаболізму.

Вчені вважають: маніпулюючи активністю PGRMC2 (нововідкритий білок), можна усунути багато захворювань обміну речовин.

Крім того, таким чином можна буде зменшити наслідки безалкогольного стеатогепатиту – однієї з головних причин трансплантації печінки.

Дослідники застосували новітні методи аналізу та виявили, що білок PGRMC2 зв’язує і вивільняє основну молекулу під назвою гема.

Молекула рухається всередині клітин, щоб забезпечити життєво важливі процеси такі як клітинне дихання, проліферація клітин, загибель клітин і добові ритми.

Суть дослідження

Згодом команда перевірила, як відсутність білка може впливати на окремі тканини та весь організм.

В ході експерименту вчені змінили геном гризунів таким чином, щоб білок PGRMC2 не вироблявся в їх жирових тканинах, а потім застосували дієту з високим вмістом жиру.

Як наслідок, у мишей з’явилися типові симптоми діабеті – непереносимість глюкози й чуттєвість до інсуліну.

І навпаки, у тих гризунів, що страждали від ожиріння та діабету і які отримували препарат, що активує функції білка PGRMC2, спостерігалося значне покращення – тварини ставали чутливими до інсуліну.

Вчені припускають, що завдяки маніпуляціям активністю PGRMC2 в жировій тканині, можна уникнути серйозних наслідків ожиріння і інших проблем з обміном речовин.

Зокрема, якщо активувати цей білок в печінці, це дозволить полегшити наслідки стеатогепатиту.