Визначили, для кого коронавірус Covid-19 найнебезпечніший

Китайські фахівці заявили про те, що люди з онкологією мають великий шанс заразитися коронавірусом Covid-19. Окрім того, для них він може стати смертельно небезпечним.

Ризик заразитися значно підвищується через злоякісні новоутворення та терапію, яку проходять пацієнти з онкології, пише The Lancet Oncology.

До теми: Коронавірус не такий небезпечний, як вважалось раніше

Медики наголошують на тому, що онкохворим, які заразилися Covid-19, необхідний посилений догляд та постійне спостереження медперсоналу.

Фахівці вважають, що під час спалаху коронавірусу, планову терапію та операцію необхідно перенести на пізніше. На їх думку, це допоможе пацієнтам вберегтися від зараження.

Нагадаємо, що найчастіше від ускладнень через коронавірус помирають літні люди. Також виявилось, що чоловіки частіше помирають від Covid-19 (2,8%), ніж жінки (1,7%).

Що відомо про коронавірус Covid-19

Станом на 18 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1873 людини. Загальна кількість інфікованих – понад 70 000 осіб по всьому світу.

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.

Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.

На круїзному лайнері "Diamond Princess" на коронавірус захворіли двоє українців.

Громадян України повинні евакуювати з закритого Уханя 19 лютого.

Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.

Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.

Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.

Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.



Міфи та правда про коронавірус / 24 канал

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