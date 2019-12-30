Як покращити ефект після чистки обличчя

Для того, аби ефект від процедури чистки обличчя був кращим, ви не отримали висипань й період реабілітації пройшов швидше, варто знати декілька простих правил.

Про догляд за обличчям до та після чистки розповіла лікарка дерматолог та косметолог Карина Лосенкова.

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Що потрібно зробити до чистки обличчя:

Щонайменше за тиждень до процедури забудьте про солярій, засмагу та обмежуйте перебування на сонці. Не робіть агресивні домашні процедури, такі як скрабування.

Чого не можна робити після чистки обличчя

Торкатися обличчя руками;

Дочавлювати елементи, навіть якщо дуже хочеться;

Відвідувати сауну, солярій впродовж наступних 5-7 днів;

Займатись спортом наступні 5-7 днів;

Наносити тональний крем або пудру відразу після процедури;

Здирати "засохлу" шкірку;



Чистка обличчя / healingandbodywork.com

Що потрібно робити після чистки обличчя:

Використовуйте засоби, рекомендовані косметологом; Замінюйте спонж в пудрі; Після вмивання використовуйте паперовий рушник; Впродовж 2-3 днів після процедури звітуйте косметолога про стан своєї шкіри;

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