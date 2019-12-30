Як покращити ефект після чистки обличчя
Для того, аби ефект від процедури чистки обличчя був кращим, ви не отримали висипань й період реабілітації пройшов швидше, варто знати декілька простих правил.
Про догляд за обличчям до та після чистки розповіла лікарка дерматолог та косметолог Карина Лосенкова.
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Що потрібно зробити до чистки обличчя:
- Щонайменше за тиждень до процедури забудьте про солярій, засмагу та обмежуйте перебування на сонці.
- Не робіть агресивні домашні процедури, такі як скрабування.
Чого не можна робити після чистки обличчя
- Торкатися обличчя руками;
- Дочавлювати елементи, навіть якщо дуже хочеться;
- Відвідувати сауну, солярій впродовж наступних 5-7 днів;
- Займатись спортом наступні 5-7 днів;
- Наносити тональний крем або пудру відразу після процедури;
- Здирати "засохлу" шкірку;
Чистка обличчя / healingandbodywork.com
Що потрібно робити після чистки обличчя:
- Використовуйте засоби, рекомендовані косметологом;
- Замінюйте спонж в пудрі;
- Після вмивання використовуйте паперовий рушник;
- Впродовж 2-3 днів після процедури звітуйте косметолога про стан своєї шкіри;
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