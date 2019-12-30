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Як покращити ефект після чистки обличчя

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Чистка обличчя / bon-cosmetic.

Для того, аби ефект від процедури чистки обличчя був кращим, ви не отримали висипань й період реабілітації пройшов швидше, варто знати декілька простих правил.

Про догляд за обличчям до та після чистки розповіла лікарка дерматолог та косметолог Карина Лосенкова.

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Що потрібно зробити до чистки обличчя:

  1. Щонайменше за тиждень до процедури забудьте про солярій, засмагу та обмежуйте перебування на сонці.
  2. Не робіть агресивні домашні процедури, такі як скрабування.

Чого не можна робити після чистки обличчя

  • Торкатися обличчя руками;
  • Дочавлювати елементи, навіть якщо дуже хочеться;
  • Відвідувати сауну, солярій впродовж наступних 5-7 днів;
  • Займатись спортом наступні 5-7 днів;
  • Наносити тональний крем або пудру відразу після процедури;
  • Здирати "засохлу" шкірку;


Чистка обличчя / healingandbodywork.com

Що потрібно робити після чистки обличчя:

  1. Використовуйте засоби, рекомендовані косметологом;
  2. Замінюйте спонж в пудрі;
  3. Після вмивання використовуйте паперовий рушник;
  4. Впродовж 2-3 днів після процедури звітуйте косметолога про стан своєї шкіри;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Дерматологія Краса
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