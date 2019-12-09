Як правильно розрахувати термін вагітності

Знати точний термін вагітності вкрай важливо. Це може принципово впливати на акушерську тактику і при вагітності, і під час пологів, а значить впливати на результат.

Також від розрахунку терміну вагітності залежить дата видачі лікарняного листа, розповіла гінеколог Яна Філіпова.

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Тривалість вагітності у жінки приблизно:

280 днів;

40 тижнів;

10 акушерських, або місячних місяців (по 28 днів).

Як вирахувати термін вагітності?

Акушери-гінекологи ніколи не рахують термін вагітності в місяцях, тільки в тижнях. Є домовленість розраховувати акушерський термін (від першого дня останньої менструації), а не ембріональний (від моменту зачаття). Навіть якщо ви знаєте дату зачаття, це був єдиний секс в житті. На УЗД теж розраховується акушерський термін.



Розрахувати термін вагітності можна за допомогою УЗД \ unsplash.com

Перевіреними методами є:

1. Розрахунок за датою першого дня останньої менструації. Додають 280 днів – це і буде ПДР (передбачувана дата пологів).

Найбільш правдивим цей метод буде при регулярному циклі 28 днів і овуляції на 14 день. Але якщо цикл нерегулярний, вагітність наступила на тлі лактації або вагітна просто не пам'ятає перший день останньої менструації (за статистикою точно пам'ятають не більш ніж половина жінок), приходить на допомогу ультразвук.

2. Ультразвукове дослідження, виконане належним чином в 1 триместрі (до 14 тижнів), є найбільш точним методом для визначення або підтвердження терміну вагітності. Тобто можна зробити коригування навіть при регулярному менструальному циклі, якщо розбіжність понад 7 днів.

Точність безпосередньо залежить від терміну, на якому виконано дослідження. До 9 тижнів похибка (при вимірюванні саме куприка-тім'яного розміру) не більше 5 днів, до 14-15 тижнів не більше 7 днів.

Якщо до 22 тижнів не був уточнений термін вагітності за датою останньої менструації методом УЗД, то така вагітність вважається suboptimally dated, тобто точний термін ми не знаємо.

Що стосується визначення терміну за датою першого ворушіння – ці способи неточні і не повинні використовуватися.

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